Inminente salida de Pérez Borrego del CD Tenerife por pérdida de confianza

El próximo 15 de julio se cumple la vigencia del plazo de excedencia solicitado por Víctor Pérez Borrego para trabajar en el CD Tenerife como director general. Once meses después de acceder al organigrama directivo del club, el exvicepresidente del Cabildo de Tenerife, podría anunciar la próxima semana la conclusión de su vinculación con la entidad. Una pérdida de confianza por parte del presidente del club, Miguel Concepción, podría ser la causa que explique esta salida.

Víctor Pérez Borrego meditará esta semana una decisión definitiva, aunque tampoco cuenta con una propuesta en firme del dirigente palmero para seguir en el club. De hecho, ambos hablarán en los próximos días para dejar zanjado este asunto, ya sea para quedarse o para desvincularse.

Tras esa conversación, Pérez Borrego se tomará los días del fin de semana para reflexionar y contará con el consejo de su familia para adoptar una medida que será comunicada a principios de la próxima semana, o bien durante una rueda de prensa, o con un comunicado que se difunda a los medios de comunicación.

El pasado 11 de junio, durante una entrevista concedida a DIARIO DE AVISOS, Pérez Borrego aseguraba a este diario que su futuro no se lo había planteado. “Desde que entré he estado motivado, ilusionado y tratando de facilitar las cosas para lograr un objetivo de naturaleza deportiva. Mi vínculo con la entidad es hasta el 15 de julio, pero, sinceramente, no me he parado a pensar qué voy a hacer. Ahora mismo no quiero dedicar ni un segundo a pensar en eso, que es secundario y, además, para eso hay tiempo. De aquí al día 24 solo hay que pensar en el objetivo. Tenemos posibilidades de conseguir el ascenso, no nos distraigamos con cosas secundarias”, dijo antes de que Tenerife y Cádiz jugaran el primer play-off eliminatorio.

Ciertamente en ese entonces no estaba claro qué iba a pasar con el director general, pero las dudas le entraron a Concepción una vez eliminado el cuadro gaditano y en plena refriega definitiva con el Getafe. El desenlace se conocerá la próxima semana, pero salvo giro radical en los acontecimientos, todo apunta a que Pérez Borrego dejará el Tenerife.

Conmoción en la afición

De manera unánime, la afición apoya y respalda la labor Víctor Pérez Borrego en los 11 meses que ha estado al frente de la dirección general del club.

Muchísimas muestras de apoyo ha recabado Pérez Borrego desde que se especula con su posible salida. Especialmente las peñas se han mostrado muy disconformes con su no continuidad.

Pérez Borrego logró reactivar la implicación de la afición en el día a día del club. Anteriormente, los grupos de animación eran un agente externo que apenas tenían representación.

PUNTO FINAL

El CD Tenerife se está desmantelando en lo deportivo, con la marcha de muchas de sus figuras, y también en lo institucional, si se confirma la noticia de que el director general deja el club por pérdida de confianza del presidente. Víctor Pérez Borrego, aparte de contar con el beneplácito de las peñas, ha conseguido en tan solo un año reactivar al CD Tenerife como empresa y como equipo. Un error más…