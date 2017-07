“Intentar que el PSOE vuelva a pactar con Clavijo en esta legislatura es obsceno y vergonzante”

Vicepresidenta del Gobierno canario hasta finales de diciembre pasado, cuando CC expulsó del Ejecutivo al PSOE, Patricia Hernández ejerce de presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento regional. Ahora opta a la Secretaría General del partido en Canarias y lo hace con un discurso en el que arremete contra quienes, desde dentro de su propio partido, plantean volver a pactar con la “CC donde manda ATI”. Pone sus miras en ganar las elecciones de 2019, ya con nuevo sistema electoral, y con suficientes votos y escaños para liderar una alternativa de gobierno a CC. Ayer sumó 1.801 avales, muy cerca de Ángel Víctor Torres (2.100) y seguida de Juan Fernando López Aguilar (1.200).

-Usted, a diferencia de los otros candidatos, viene de gestionar el Gobierno con CC. ¿Qué añade eso a su candidatura?

“Tengo experiencia de gobierno, en el que, gracias a que tuvimos la Consejería de Sanidad, las personas que habían perdido su permiso de residencia y trabajo tienen ahora de nuevo derecho a asistencia sanitaria en Canarias; con el PSOE las Islas fueron la segunda comunidad española con más altas de dependencia en 2016. Conozco también las deslealtades de ATI, pues en CC manda ATI”.

-Pasamos entonces a hablar de su exsocio.

“Lo que pasa en Canarias es que cuando CC elige candidato, todo el mundo asume que está eligiendo presidente del Gobierno. Y además, CC quiere controlar a los demás partidos. Y esto es lo que no puede ser, llevamos demasiados años sin alternativa de gobierno, y esto lo asumen desde los medios de comunicación a los agentes sociales, incluso sus rivales políticos. Nosotros ganamos las elecciones autonómicas en votos, pero no en escaños. Así que CC, siendo tercera en votos, ni dos de cada diez canarios le votaron, gobierna sola Canarias. Para el PSOE es indispensable aspirar y conseguir la presidencia del Gobierno, no como un fin en sí mismo, sino como instrumento de distribución de la renta de forma más igualitaria. No puede ser que estemos creciendo a ritmo vertiginoso, pero que los sueldos no den para comer. Y el PSOE ha demostrado que se puede gobernar de otra forma, pero con socios leales al lado”.

-¿Qué ha pasado con las consejerías que el PSOE gestionaba tras su salida del Gobierno?

“En transparencia está claro: el nuevo consejero de Sanidad dejó de publicar las listas de espera mes a mes, como hacía Jesús Morera. Y ahora sí le dan a Sanidad recursos que se nos negaban a nosotros, porque esos recursos los destinábamos a lo público. Y una de las causas de que estemos en la oposición es que nosotros primábamos la sanidad pública. Quitamos cuatro millones de la privada para ponerlos en la pública y eso hizo temblar los cimientos. Queríamos legalizar los conciertos sanitarios. Ya no se está defendiendo a los que menos tienen ni el plan contra la explotación laboral… Hemos vuelto a ser la última comunidad autónoma en la ley de dependencia. Si conseguimos un partido fuerte, en el que se dialogue, y que los militantes sean el canal de comunicación; ser un partido abierto a nuevas opiniones, que no haya adhesiones personales, sino a las ideas, y si trabajamos bien, seremos primera fuerza en votos y en escaños. Y podríamos tener una mayoría alternativa a la que se conforma con CC”.

-¿Cuáles son sus propuestas principales para el funcionamiento interno del PSOE?

“En todas las agrupaciones locales, siempre una vez al mes, habrá un cargo público superior al municipal (consejeros de cabildos, diputados nacionales o regionales, senadores) intercambiando opiniones, haciendo propuestas, para traducir eso en preguntas o proposiciones. Queremos un partido de participación del siglo XXI. Vamos a crear un gabinete jurídico político de apoyo a los grupos municipales en la oposición. Se trata de pasar de un partido piramidal a uno en red, recibir toda la información, contestarla, devolverla, que no haya un militante que no se sienta decisivo. El PSOE es un instrumento de la sociedad, de los que menos tienen, y es importante cada pieza, cada militante. Todos debemos sentirnos decisivos. Reclamo la autonomía de la política del partido, frente a los intereses económicos y mediáticos “.

-El PSOE siempre ha sido un partido con mucho debate interno y no lo esconde. Hay un sector que no ha disimulado que le gustaría volver a pactar con CC, incluso se rumorea que a usted algunos quisieran mandarla al Senado de nuevo…

“Intentar volver al Gobierno canario hurtándole el debate a los militantes, e intentando quitar a la que ganó las primarias y luego las elecciones, es obsceno. Es vergonzante. Y yo no acepto destierros, soy la candidata que los militantes han elegido. En cualquier caso, el PSOE no puede ser bisagra, tiene que conformar mayorías, y si no somos capaces en esta legislatura, no será por nosotros. Estoy segura de que seremos capaces de ser alternativa a ATI en las próximas elecciones, porque además casi pudimos con un partido dividido, enfrentado, en 2015, con nuevas formaciones políticas, y con este sistema electoral. Pero tenemos que hablar de lo que le importa a la gente, pues la mayoría de los canarios hace cuentas para poder llegar a fin de mes y para otros su fin de mes es el día 10 y tiran de un colchón familiar cada vez peor, mientras que la cuenta de resultados de algunas empresas no para de aumentar. Hay que hablar de los problemas de los ciudadanos y ofrecerles soluciones. Y de ese modo nos votarán, seguro”.

-¿CC les impedía a ustedes llevar a cabo sus prioridades políticas en el Gobierno?

“Se vio con la sanidad, nosotros no estábamos dispuestos a arriesgar la salud de nadie, porque era más importante la salud que el cuadrar las cuentas, siendo también eso importante; y primamos la sanidad pública a los conciertos que son alegales. Se están además cerrando colegios públicos y sin embargo los conciertos con colegios privados se mantienen todos. Y eso lo combatimos en el Gobierno y por eso estamos fuera, por defender los intereses públicos, colectivos, frente a los particulares y personales. Y lo vimos con el Fdcan, que queríamos que fuera a servicios sociales e infraestructuras sanitarias, pero ellos preferían asfalto”.

-Ahí CC pareció hábil, en el sentido de que al aplicar la triple paridad en el reparto de tantas inversiones, desde las islas menores era difícil que incluso cargos públicos del PSOE se opusieran a recibir mucho más dinero para su isla que con cualquier otra fórmula…

“Pero también mis compañeros en las islas menores reclaman hospitales, especialistas, centros sociosanitarios y colegios públicos, becas… Aquí, en los principios que nos unen, no hay contradicciones”.

-Usted fue la más votada, pero es CC la que tiene más escaños, cuando fue tercera en votos. ¿Qué pasará con la reforma del sistema electoral para 2019?

“Nosotros tenemos una posición clara: la bajada de topes insulares y el regional, y una lista regional que acompañe a las circunscripciones insulares, y que no haya además ninguna isla con más población y menos diputados (o sea, un diputado más para Fuerteventura). Esto parece razonable”.

-La reforma electoral puede salir en las Cortes Generales o en Canarias, y hay en Madrid hasta varias mayorías posibles, pero algo en el ambiente parece siempre impedirla…

“CC no es la dueña de la finca. Es la tercera fuerza en votos, y no son una maldición divina, se pueden cambiar con los votos de la gente. Seguiremos defendiendo la reforma electoral justa que hemos comentado. Y creo que eso va a ocurrir, que esta va a ser la legislatura en que cambiará el sistema electoral canario”.

-Usted aprobó el proyecto de Ley del Suelo en Consejo de Gobierno el verano pasado, cuando gobernaba con CC, pero luego no le gustó su contenido y votó en contra en el pleno del Parlamento canario, ya fuera del Gobierno regional, aunque el pasado año el PSOE había negociado con CC cambios…

“Nosotros siempre hemos defendido que haya un órgano de evaluación ambiental autonómico, que las Directrices pasaran el rango parlamentario, y lo hemos defendido. Además, estaba firmado en el pacto de gobierno, en la adenda no cumplida por CC en el Parlamento de Canarias durante el trámite de la ley. Se perdió la oportunidad política, sobre la que todos los partidos coincidíamos, de unificar las leyes, agilizar el trámite… Se aprobaron en el Comité Regional de los socialistas canarios unas modificaciones y se incluyeron en la adenda del pacto de gobernabilidad con CC”.

-Se dice que Fernando Clavijo no simpatizaba con usted, que no le gustaba gobernar con un PSOE liderado por usted…

“Esto no era una cuestión personal, sino ideológica. Lo que quería, y quiere, CC era un PSOE dócil, pero somos un PSOE autónomo. Somos la primera fuerza política en votos. Teníamos un programa de gobierno que cumplir y los incumplimientos vinieron todos de CC. Y yo no voy a consentir que el PSOE sea un partido dócil, subyugado, que haga lo que sea por estar en el Gobierno. Debemos ser útiles a los ciudadanos”.