“Invito a todos los agentes sociales a una cumbre para buscar soluciones al PGO”

La anulación del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz ha venido a enturbiar los dos primeros años del segundo mandato de José Manuel Bermúdez (CC) como alcalde. Logros como el acuerdo par asacar adelante la playa de Valleseco, la financiación estatal de la depuradora o unos datos económicos y de empleo esperanzadores, han pasado a un segundo plano. El alcalde recibió a DIARIO DE AVISOS un día después del anuncio de la anulación del PGO y lo hizo para hablar de esos dos años de mandato, aunque los últimos acontecimientos se imponen. Una entrevista en la que Bermúdez afirma que convocará una gran cumbre social para abordar las soluciones al PGO, que el cese de Carlos Garcinuño se produjo por su “deslealtad” o que si se sintiera presionado para no tirar el mamotreto, “acudiría a la Fiscalía”.

-¿En que situación se queda Santa Cruz tras la anulación del Plan General?

“Es importante insistir en que hoy Santa Cruz sigue siendo un lugar seguro para invertir. Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a todos los inversores. Este varapalo no va a significar ni inseguridad jurídica ni que el Ayuntamiento de Santa Cruz vaya a dejar de aprobar las inversiones que están previstas”.

-Los empresarios hablan de ruina, de desastre, de tragedia…

“Ya le he ofertado a la CEOE la posibilidad de reunirnos y buscar soluciones juntos. No creo que sea el momento de lamentarse sino de trabajar juntos por mejorar la ciudad”.

-¿Se reunirá solo con los empresarios?

“Es intención del Ayuntamiento convocar a una cumbre social a sindicatos, empresarios, colegios profesionales vinculados al urbanismo o la abogacía, para trabar juntos y buscar un camino cierto. No voy a bajar los brazos y sobre todo, no voy a dar una imagen de mi ciudad diferente a la que tiene. Cualquier declaración derrotista lo que hace es empañar la imagen de la ciudad y lo que espero es que todo el mundo contribuya a aportar soluciones a una situación inesperada”.

-¿El recurso y la revisión del Plan es suficiente?

“La sentencia es un hecho que nadie podía pensar que se produjera porque contradice todos los informes jurídicos de la Cotmac y del propio Ayuntamiento, pone en entredicho el control de legalidad que la Cotmac hizo y el trabajo de funcionarios y técnicos desde el 2006 hasta el 2013. Por lo tanto, lo vamos a recurrir y, en cuanto a la revisión, insisto en que tenemos la oportunidad de actualizar el planeamiento y hacerlo en el menor tiempo posible”.

-Dejando a parte la anulación del PGO, ¿qué valoración hace de los dos años de mandato?

“Estos dos años se están caracterizando, al menos hasta el último episodio de la Junta de Gobierno famosa (en la que se cesó al concejal de Urbanismo), por una gran estabilidad y por un gran entendimiento entre los dos partidos (CC-PP) que sustentan el grupo de gobierno. La buena estabilidad económica del Ayuntamiento nos exige mucha más responsabilidad e iniciativa en el gasto. 2018 y 2019 van a ser años en los que vamos a recoger el trabajo realizado en los dos primeros años de mandato”.

-Por ejemplo…

“Primero la rebaja de la presión fiscal, que va a ser importante, posiblemente la mayor en los últimos 15 años en Santa Cruz. En segundo lugar, un aumento de la inversión, se van a ver muchas obras terminadas. Y en tercer lugar, la modernización administrativa del Ayuntamiento. Añado un valor último que tiene que ver con un Ayuntamiento que fomente la participación de los vecinos. Siempre le digo a los concejales que, antes de iniciar un servicio o una obra, hay que explicarla y entender qué piensan los vecinos”.

-¿Se escuchó a los vecinos en la obra de Méndez Núñez?

“Lo hicimos”.

-¿Y entonces por qué se muestran tan críticos?

“El que los vecinos de Méndez Núñez hayan conocido el proyecto, no quita para que todos los de Santa Cruz opinen, que creo que es lo que está pasando. En segundo lugar, temas como el de las jacarandas, fue una propuesta muy concreta de los vecinos, que no las querían, estaban muertas, enfermas y se solicitó que las retiráramos y eso hicimos. El Ayuntamiento quiere terminar la obra cuánto antes, y cuando pase, seguramente nadie se acordará de las molestias”.

-Antes hizo referencia a “Junta de Gobierno famosa”, ¿por qué cesó a Carlos Garcinuño?

“A esa Junta de Gobierno iba un expediente para la demolición del edificio de aparcamientos de Las Teresitas, un expediente que iba con todos los informes jurídicos y técnicos favorables, incluido el de la Gerencia de Urbanismo y que era de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento. No había ningún motivo legal para que se modificara o parara. El concejal manifestó su opinión contraria, pero no basada en ningún informe del Ayuntamiento”.

-Cómo edil de Urbanismo y arquitecto, su opinión era cualificada…

“Pregunté expresamente si había algún informe que hiciera que tuviéramos que parar y no lo había. Cuando estamos en política, estamos para cumplir la legalidad, aunque nuestras opiniones sean contrarias. Y si entendemos que hay un conflicto entre mi opinión y la ley, lo que tengo que hacer es irme a mi casa y así no asumir ningún tipo de responsabilidad”.

-¿Cree que Garcinuño eludió su responsabilidad?

“Cuando uno está en un cargo público, no está para que su opinión personal prime sobre un expediente administrativo, sobre todo en un asunto como este. Si don Carlos Garcinuño no estaba de acuerdo con el expediente, tendría que haber dimitido y no votar en contra”.

-¿Ese voto en contra fue la gota que colmó el vaso?

“Don Carlos Garcinuño fue cesado, primero, porque lo pidió su partido político; segundo, porque fue desleal con sus compañeros del grupo de gobierno, y tercero, porque fue desleal con el alcalde, porque, hasta el momento de la Junta de Gobierno, no llamó al alcalde para decirle que él creía que podía votar en contra por su opinión. Si no estás de acuerdo con un expediente administrativo por una opinión personal, resuelve esa contradicción, pero desde luego no votando en contra, como si los demás estuviéramos haciendo algo malo”.

-¿Sigue la Fiscalía investigando al Ayuntamiento?

“No tengo constancia oficial de que se haya archivado. Tampoco me preocupa excesivamente porque el Ayuntamiento está haciendo lo que tiene que hacer, cumplir la sentencia. Desde 2014 hay múltiples informes, recursos, propuestas, y en todas ellas se nos dice lo mismo, que hay que derribar. Hay algunas personas que solamente se basan en la sentencia y obvian todos los pronunciamientos posteriores. El último, el de abril de 2017, en el que la Audiencia Provincial dice que: la aprobación inicial del Plan Especial no es una resolución firme, definitiva, consolidada, vigente e inmediatamente aplicable para autorizar el mantenimiento de ese aparcamiento”.

-¿Qué opinión le merece el manifiesto firmado por tres exalcaldes de Santa Cruz sobre el mantenimiento del mamotreto?

“Mientras he sido alcalde, he sido siempre muy respetuoso con las acciones que han tenido que tomar los exalcaldes de Santa Cruz, porque entiendo que lo hicieron pensando en lo mejor para la ciudad. Dicho esto. Estoy bastante de acuerdo en que la sentencia daba una posibilidad de autorizar una parte del aparcamiento, siempre y cuando buscara una instrumento del planeamiento que lo permitiera. El Ayuntamiento ha hecho todo lo que debía hacer para intentar mantener ese edificio, conforme a los informes jurídicos municipales y conforme a las providencias y autos de los juzgados. Soy el primero en lamentar que tengamos que demoler un edificio que se prevé volver a construir pero, lo que no va a hacer este alcalde es incumplir un mandato judicial”.

-¿Se siente presionado?

“No me siento presionado porque en el caso de que fuera así lo que tendría que hacer es ir a la Fiscalía. Insisto, no me siento presionado a día de hoy, respeto las opiniones de todo el mundo e incluso algunas hasta las comparto. Pero, la única posibilidad que tenemos para que ese edificio no se demuela es que un juez nos lo permita, y hasta el día de hoy, ningún juez nos lo ha permitido”.

-¿Teme algún tipo de iniciativa judicial? ¿Sería un forma de sentirse presionado?

“Tengo la conciencia muy tranquila, y estoy, absolutamente seguro de que el Ayuntamiento ha hecho lo tenía que hacer, más bien lo que podía, porque no estaba condenado, ni era parte, pero se nos obliga a derribar. No lo vamos a derribar porque queramos, lo vamos a tirar porque la sentencia nos obliga a hacerlo y lo que no podemos hacer es incumplirla. Decir que no se entre a valorar la sentencia y que el ayuntamiento la incumpla o que utilice maniobras disuasorias para sortear la ley e incumplirla, me parece como mínimo, irónicamente contradictorio”.

-¿Cuándo se va a producir el derribo del mamotreto?

“Lo que marquen los plazos. Lo que estamos barajando es que sea a finales de agosto o principios de septiembre. No es un tema voluntario”.

-Sin salir del ámbito de la playa, se le abre un nuevo frente con la amenaza de cierre a la Cofradía de Pescadores…

“A mi me encantaría que la cofradía pudiera acreditar en este tiempo que tiene algún tipo de licencia para justificar que ejerce una actividad económica en esa zona. Sinceramente espero que encuentren ese papel como también me hubiera gustado que los kioscos lo hubieran encontrado, pero, lo que no puede hacer este Ayuntamiento es ni inventarse los papeles ni saltarse la ley. Por otro lado, no podemos olvidar que aquí hay un actor importante, que es la Dirección General de Costas, que tiene que decir por qué no puede haber un restaurante ahí, pero que lo diga, y actúe en su terreno. Costas normalmente dice las cosas pero no actúa, quiere que otros hagan las cosas por ellos”.

-Otro problema en la zona es la queja de los vecinos de San Andrés por la ‘invasión’ de coches los fines de semana…

“No hemos hecho dejación con este problema. Hemos habilitado el solar junto al Infobox para que la gente pueda aparcar ahí. Lo que ocurre es que para muchos está demasiado lejos del sitio a donde va a comer cuando resulta que está a 10 minutos caminando. Los propios restaurantes reconocen que está muy bien pero que es la gente la que no va a aparcar ahí. Por tanto, lo hay que hacer es intentar reconducir la situación, primero con una advertencia y segundo con una multa”.

-Hablando de movilidad, ¿se ha abandonado la idea de llevar el tranvía a La Gallega?

“Nosotros defendemos que llegue al Suroeste, pero dentro del grupo de gobierno tenemos diferencias de criterio. El PP defiende que llegue por Las Hespérides, y CC, tanto en el Cabildo como en el Ayuntamiento, que sea a través de Los Majuelos. En el pleno municipal no hay mayoría para que el tranvía pase por Los Majuelos y eso es lo que le trasmití al presidente. Lo que ha dicho el presidente es que, mientras tanto suspendemos el proyecto, y en las próximas elecciones que cada uno defienda el proyecto que considere y veremos qué dicen los vecinos. Lo que si van a hacer es terminar la redacción del proyecto”.

-Y la Ciudad de la Justicia, ¿se queda en Cabo Llanos?

“A día de hoy, lo único que podría hacer que cambiaran los informes de Urbanismo, es que la Consejería de Presidencia nos pidiera hacer modificaciones en el planeamiento para cambiar el uso docente de la parcela municipal y trasladarla a otro sitio en la zona. El Ayuntamiento no tiene espacios disponibles en Cabo Llanos. Si el Gobierno los tiene o los pone a disposición y lo pide, pues entonces ese es otro asunto”.