Involcan detecta emisiones de CO2 en el Teide que superan el registro máximo

El Instituto Vulcanológico de Canarias (Involcan) informó ayer de que la emisión de dióxido de carbono (CO2) en el Volcán Dorsal Noreste de Tenerife es de unas 1.300 toneladas diarias, un registro que -detallan- es superior al máximo que se considera normal, que es de 1.100 toneladas.

Los resultados preliminares obtenidos en la campaña geoquímica 2017 reflejan que la actual emisión difusa de CO2 a la atmósfera es superior al valor promedio observado para este sistema volcánico hasta la fecha, aproximadamente 400 toneladas diarias, y ligeramente superior al valor máximo del rango de valores sobre emisión que pueden considerarse normales para este volcán durante un periodo de fase inter-eruptiva o tranquilidad; entre las 140 y las 1.100 toneladas diarias, explica un comunicado remitido desde Involcan.

Estas emanaciones ligeramente anómalas y relativamente superiores a las 1.100 toneladas diarias en la Dorsal Noreste de Tenerife solo se habían registrado y de forma puntual en 2007 y durante las últimas 4 campañas científicas realizadas desde el año 2013 por el equipo INVOLCAN/ITER que lleva 17 años monitorizando este importante parámetro geoquímico para la vigilancia volcánica, añade la nota sobre este estudio, financiado por el Programa Tenerife Innova, que coordina el Área Tenerife 2030.

Estas emanaciones difusas de dióxido de carbono son silenciosas y dispersas, no son perceptibles a las personas dado que son muy débiles, se diluyen rápidamente en el aire, y no son visibles al ojo humano; por lo tanto, no representan un peligro para las personas.

Resta añadir que este Volcán Dorsal Noreste fue el protagonista de una de las erupciones históricas de Tenerife; la erupción de Siete Fuentes-Fasnia-Arafo en 1704-1705.