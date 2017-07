Jennifer Lopez se lanza a por la canción del verano y se junta con Gente de Zona

El dúo cubano Gente de Zona es sinónimo de éxito en sus colaboraciones y es ahora Jennifer López la que quiere probar suerte. Aun llega a tiempo para convertirse en una de las canciones del verano y lo hace con el título “Ni tú ni yo”. El nuevo hit ha sido bien recibido por los fans de la cantante pero… ¿será capaz de desbancar el Despacito de Luis Fonsi? La canción del cantante de Puerto Rico parece que no tiene rival, una canción es publicada parece que puede convertirse en la más cantada pero siempre el Despacito aparece en la fiesta para quedarse. Lo intentó Chayanne con Qué me has hecho, en el que cuenta con la colaboración de Wisin, pero sin éxito. Habrá que esperar unos días para ver resultados.