Joey Cape, icono del ‘punk rock’, recala hoy en el Aguere de La Laguna

El Aguere Espacio Cultural de La Laguna acoge hoy la actuación en acústico de Joey Cape, uno de los mayores iconos del punk rock californiano de los años 90. El concierto, promovido por la Concejalía de Economía, Empresa y Empleo del Ayuntamiento de La Laguna, dará comienzo a las 20.30 horas y el precio de las localidades es de 10 euros.

Hablar a estas alturas de Joey Cape significaría repasar gran parte de la historia más álgida del punk rock y el hardcore melódico de los últimos treinta años. Nacido en California e icono fundador y líder de los míticos Lagwagon, se convierte en uno de los vocalistas más importantes del género en la década de los 90.

En 1995 funda junto a Fat Mike la banda Me First and the Gimme Gimmes, que cuenta en sus filas, entre otros, con Chris Shiflett, actual guitarra de los reconocidos Foo Fighters.