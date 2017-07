Jonathan Felipe da un paso a un lado y deja libre el camino a Nieves Lady para dirigir CC

El alcalde de Breña Alta, Jonathan Felipe Lorenzo, ha decidido dar un paso a un lado y no presentarse finalmente como candidato a la secretaría general de Coalición Canaria (CC) en La Palma, por lo que el camino a la dirección del partido queda completamente despejado para que la consejera de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, se ponga al frente de esta formación el domingo, con la celebración del VI Congreso de los nacionalistas palmeros que se celebrará en el Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma.

Lorenzo tomó la iniciativa de optar a la dirección insular de CC, aunque nunca la llegó a formalizar la candidatura, animado por su comité local de Breña Alta. Y apesar de que al final no ha dado el paso, se muestra satisfecho de conseguir haber abierto el debate precongresual, que duda que se hubiera producido de no haber dado este paso.

Además, señala que abandona esta carrera porque no quiere que se interprete que puede generar división dentro de Coalición Canaria, tal y como asegura que le han achacado. “Lo que quería era generar un debate, pero no vine aquí a dividir sino a sumar”. Además, destacó que “lo mejor es que me centre en Breña Alta”.

Asimismo, asegura estar agradecido a los comités locales de la isla, “porque la gente me ha abierto las puertas”, invitando a los militantes a que en este congreso “busque un proyecto de futuro y no un partido de gobierno”.

Felipe ha defendido un partido con una mayor participación interna, en el que los militantes se sientan partícipes de las decisiones que se adopta; que “tiene que ganar en identidad con respecto a otras fuerzas políticas”, y que “evolucione y se adapate a los nuevos tiempos, trabajando para La Palma, estemos donde estemos, en gobierno, oposición o en la sede el partido”.

“Tenemos que dar un mensaje claro a la ciudadanía porque ya no vale decir que somos más palmeros que nadie, ni más canarios que nadie. Hay que darle contenido y tenemos que creer en ciertas forma que evolucione la isla de La Palma y mojarnos”, aseguró el alcalde breñusco.

Felipe Lorenzo no aspira a estar en la ejecutiva que saldrá elegida el domingo en el congreso de CC, en la que considera fundamental que “haya personas que están comprometidas con el partido y puedan jugar un papel importante en el futuro de la Isla”. “Y los que tenemos cargos públicos, dedicarnos a nuestras responsabilidades y dejar las orgánicas para las personas que deben coger experiencia en la política ejecutiva”, concluyó.