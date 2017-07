José Manuel Soria grabó a directivos de Iberdrola, Endesa y Atresmedia

El Confidencial Digital reveló ayer que el exministro de Industria y expresidente del PP canario, José Manuel Soria, grabó en su despacho a directivos de Iberdrola, Endesa, y Atresmedia, con los que mantuvo tensos encuentros debido a las presiones a las que fue sometido, tal es así que incluso le llevaban los reales decretos ya redactados para que los firmara sobre el precio de la luz y de las televisiones por las TDT.

Ese medio de comunicación digital cita fuentes de máxima confianza de Soria, que tendrían en su poder grabaciones de las conversaciones durante los últimos cinco años que estuvo al frente de la cartera de Industria. En estas grabaciones, los ejecutivos instarían al entonces ministro, de forma vehemente, a tomar decisiones en favor de sus respectivas empresas.

Tras la denuncia publicada por el diario El Mundo hace unos días, el exministro podría haber escrito un libro donde critica la actitud y el poder de las empresas eléctricas. Según manifiesta el entorno de Soria, se conservan audios de algunos encuentros tensos, por ejemplo en 2013, con dirigentes de las eléctricas. Al parecer, Iberdrola y Endesa advertían para que no suspendiese la subasta eléctrica de aquel año, que marcaba una subida de la luz del 11% a la mayoría de los consumidores.

Soria también trataría en sus memorias otros momentos con los grandes medios audiovisuales por su decisión de ejecutar, en 2014, la sentencia del Tribunal Supremo que ordenaba cerrar nueve canales de la TDT, siempre según El Confidencial Digital. Soria podría guardar grabaciones de los encuentros a cara de perro que mantuvo con el presidente del grupo Atresmedia, José Manuel Lara, y el de La Razón, Mauricio Casals.

El político canario al final ejecutó el fallo para evitar caer en un delito de prevaricación, mientras que Soraya Sáenz de Santamaría apoyaba a los grupos mediáticos en su contra.

El Confidencial Digital mantiene que varios ministros, entre lo que figura José Manuel García Margallo y Luis de Guindos, son conocedores de la existencia de estas grabaciones e incluso han ido más lejos y le han pedido que sea cuidadoso con las mismas y con la publicación de sus memorias para no perjudicar a Mariano Rajoy.

El Confidencial Digital informa de que el entorno de Soria cree que no va a actuar contra el presidente del Gobierno, pero que no está dispuesto a aparecer de nuevo como mentiroso, como ocurrió con las explicaciones contradictorias sobre los papeles de Panamá, que le costaron su dimisión y la renuncia al puesto de director ejecutivo del Banco Mundial.

De momento, no se sabe si continuará adelante con la publicación de las memorias, pero si finalmente se decide por hacerlo, quiere contar con las pruebas suficientes para que nadie cuestione su verdad.