Justin Bieber atropella a un fotógrafo

El cantante canadiense Justin Bieber atropelló anoche a un fotógrafo accidentalmente. El suceso se produjo cuando se disponía a salir con su vehículo, rodeado de prensa que buscaban la imagen del cantante después de anunciar la cancelación de su gira mundial Purpose, arrollando a uno de ellos.

Las imágenes captadas por los periodistas muestran cómo Bieber sale inmediatamente del vehículo y se agacha junto al herido, preocupado en todo momento por el estado del fotógrafo atropellado y esperando la llegada de los servicios médicos y colaboró en todo momento con las autoridades para esclarecer lo sucedido.

Bieber atropelló a un fotografó saliendo de una iglesia RT @abcWNN: Bieber runs over photographer in LA on Wed. pic.twitter.com/xT2AqM6Snv

