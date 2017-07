La atmósfera de Antona

La entrada en la atmósfera ha sido brutal. El recurso de los analistas franceses, apoyándose en los problemas que afrontan las naves durante la reentrada para explicar la evolución de Emmanuel Macron, vale igualmente para describir el momento que atraviesa el PP en las Islas. Después de dos años orbitando la expectativa de incorporarse al Gobierno, el PP canario gestiona estas semanas una entrada si no brutal sí exigente en una atmósfera diferente, en las altísimas temperaturas que arrastra el día después del largo flirteo que han vivido (sufrido) con Coalición. La legislatura arranca otra vez para los socialistas, y también para el PP. Definitivamente liquidada la posibilidad de entrar en el Ejecutivo, los populares están obligados a reinventarse como oposición real. Asier Antona ha hecho lo que debía. Como presidente del partido su intento de pacto era de obligado cumplimiento. Aun no entusiasmándole compartir piso con CC tenía que jugar esa partida, lo hizo y no lo logró porque dos no pactan si uno (Coalición) no quiere. Se abre otro tiempo. Comienza otra realidad. Entra el PP en la atmósfera de la oposición (real) defendiendo que tienen las manos absolutamente libres. Se hace camino, y oposición, al andar. Votación a votación. Decisión a decisión. Cada asalto parlamentario dibujará un termómetro que determinará si el PP canario va en serio cuando anuncia que tiene margen absoluto de movimiento o si, por el contrario, Rajoy les ha impuesto una oposición de perfil bajo tirando a muy bajo, de palitos solo en las ruedas pequeñas, en los temas minúsculos u ordinarios. A partir de ahora está en manos de Asier Antona demostrar a los suyos (y a los que no lo son) que el papel del PP local resultó ser más decisivo desde la oposición, recuperando así de paso la centralidad que se ganó cuando meses atrás le hizo la cobra a los socialistas. Si pilota bien la legislatura que ahora arranca logrará que la entrada en la atmósfera sea brutal, sí, pero para Coalición.