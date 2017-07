La banda de ‘rock’ Aerosmith llega a Tenerife en pocas horas

Aerosmith, la banda de rock liderada por Steven Tyler y Joe Perry, llegará a lo largo de hoy a la Isla. No ha trascendido el nombre del aeropuerto ni la hora de aterrizaje del vuelo que traerá al grupo conocido como Los chicos malos de Boston desde Zúrich a Tenerife. En esta ciudad Suiza, los autores de canciones tan populares como Crazy, Dream on o I Don’t Want to Miss a Thing ofrecieron su inolvidable espectáculo ayer, en el Hallenstadion.

Como adelantó DIARIO DE AVISOS, sus componentes se quedarán a dormir en un hotel de lujo en el sur de la Isla, donde se alojará Steven Tyler una semana más para descansar, junto a su familia, de su última gira europea, Aerovederci Baby!

La tinerfeña será la última cita de la carrera de la banda en Europa. Por eso, el concierto isleño, que tendrá lugar este sábado, desde las 22.00 horas, en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, se convierte en un acontecimiento histórico para la historia de la música. Los artistas no volverán a subir a un escenario hasta el 15 de septiembre, en Ecuador.

La organización corrobora que la venta de entradas se ha acelerado en los últimos días y estima que se vendan finalmente más de 20.000 localidades. Hasta el momento se han agotado las de la grada de San Sebastián baja, y todavía quedan entradas disponibles que se pueden adquirir con precios que oscilan entre los 69 y los 150 euros, en la plataforma entrees.es, así como en El Corte Inglés, que en fechas recientes se ha adscrito a la red de puntos de venta activando la adquisición de localidades a través de sus centros comerciales, Hipercor y agencias de viaje en todo el territorio nacional y Portugal, de igual modo que en su servicio web en Internet (www.elcorteingles.es/entradas) y telefónico (902 400 222). Asimismo, las taquillas del Estadio Heliodoro Rodríguez López permanecerán operativas a partir de las 15.00 horas el día de la celebración del concierto.

Los preparativos del escenario y la organización del encuentro también marchan a buen ritmo, tal y como se puede comprobar en la fotografía que acompaña a esta noticia.

La cuenta atrás comienza ya.