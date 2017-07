La confesión más impactante de Lamar Odom

En octubre de 2015 Lamar Odom vivió uno de los momentos más críticos de su vida. El exjugador de la NBA fue encontrado en estado grave en una habitación de un hotel en Las Vegas.

Una situación que fue provocada por haber consumido alcohol, cocaína y otras sustancias durante tres días seguidos y que le tuvo cuatro días en coma. Ahora, el ex de Khloe Kardashian, ha hablado abiertamente acerca de este suceso y su adicción por la cocaína en un artículo escrito por él en Players Tribune, que ha titulado Done in the Dark: “En ese punto, consumía coca todos los días. Más o menos cada segundo de tiempo que tenía libre me metía coca. No podía controlarlo. No quería controlarlo”.

También recuerda su desconcierto al despertarse en una cama de hospital tras haber estado a punto de morir por culpa sus adicciones. “En algún momento, el médico principal entró y me dijo lo que había sucedido. ‘Oh, señor Odom, has estado en coma durante los últimos cuatro días, ¿me entiendes?’, me dijo. No podía hablar, así que asentí con la cabeza y me dijo: Es un milagro que estés aquí, no pensamos que ibas a lograrlo”.

Además, el jugador confiesa que las drogas se convirtieron en su refugio tras los duros golpes que había sufrido durante su vida: la muerte de su madre de cáncer cuando él tenía 12 años, la muerte de su abuela y la muerte de su hijo de seis meses, Jayden, hace 10 años. “Con el paso de los años, y entrado en la treintena, mi carrera se estaba viniendo abajo, y las cosas se me fueron de las manos”, escribe en el artículo.

Tras pasar por rehabilitación, hoy dice estar sobrio y limpio gracias también al apoyo de su familia y sus dos hijos. Odom, además de ser jugador en la NBA, ganó mayor fama al entrar a formar parte de la familia Kardashian por su matrimonio con Khloe Kardashian.