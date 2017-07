La federación regional eleva a definitiva la clasificación de luchadores para el curso 2017-2018

Según acuerdo del Comité de Clasificación de la Federación de Lucha Canaria de fecha 07 de julio de 2017, revisadas todas las reclamaciones presentadas, por la presente se comunica composición de las categorías y limitación de fichaje de luchadores Puntales y Destacados en cada una de ellas, así como clasificación de los luchadores para la temporada 2017/2018, con carácter DEFINITIVO. Los equipos ya saben a que atenerse a la hora de formar sus plantillas. Destaca el ascenso de Eusebio Ledesma a puntal A, mientras Miguel Hernández ‘El Majorero’ a puntal B, los dos luchadores más en forma en esta temporada según las tablas de rendimiento hasta el mes de mayo.

Puntuación de los luchadores por clasificación:

Destacados A = 6 puntos

Destacados B = 4 puntos-

Destacados C = 2 puntos

Primera Categoría.

Combinaciones posibles:

1 Puntal A + 1 Puntal C + 6 puntos

1 Puntal B + 1 Puntal C + 8 puntos

2 Puntales C + 16 puntos

1 Puntales A + 12 puntos

1 Puntal B + 14 puntos

Segunda Categoría.

Hasta 8 puntos.

Tercera Categoría.

2 puntos.

Puntales A:

Añaterve Abreu Monasterio

Álvaro Déniz Cruz

Oliver Gil Cruz

Marcos Ledesma Pérez

Eusebio Ledesma Pérez

Ricardo Jesús Rodríguez Brito.

Puntales B:

Kevin Acosta Pérez

Alejandro Afonso Rodríguez

Kiren González Fernández

Agustín Manuel González Ramírez

Elieser Gutiérrez Pérez

Miguel Hernández Calero

Francisco Martín Rodríguez

Efraín Perera Martín

Miguel Ángel Pérez León

Ayose Reyes Jorge

Fabián Rocha Luis

Puntales C:

Jonay Alemán López

Luis Aday Barbuzano Hernández

Agustín González Artiles

Pedro Jesús Hernández&Concepción

Cristo Manuel Hernández Torres

Javier Ledesma Gutiérrez (*)

Samuel Rodríguez Gutiérrez

Lorenzo Rodríguez Lorenzo

Rayco Jesús Santiago Ruiz

Arashai Ubay Tejera Álamo

(*)

a solicitud del luchador, el Comité de Clasificación acuerda su clasificación como Puntal C.

Destacados A: Roberto Berriel Caraballo, Mahamadou Danthioko, José Manuel De León Mora, Jonathan

Estévez González, Raúl González Luis, Mario Hernández Pérez, Adrián López Hernández, José Iván Luis García, Joshua Marrero Arteaga, Carlos Alejandro Moreno Yánez, Tomás Padrón Remón, Diego Pérez García, Moisés Pérez Hernández, Carmelo Gustavo Rodríguez del Toro, José Antonio Santana Ramos, Samuel Torres Mesa y Marcial Viñoly Bernal.

Destacados B: Martín Cano Hernández, Jairo De la Paz Viera, Tomás Francisco Del Toro Hernández, Ismael Déniz Cruz, Francisco Alejandro Díaz Hernández, Rubén Galván Ramallo, Javier García Acosta, Jacob García Simón, Andrés Carmelo Guillén Perera, Abián Guillén Reyes, Jonathan Jesús Hernández Carballo, Yeray David Hernández González, Taylor Hernández Hernández, Pablo Alberto Hernández Martín, Sergio Florentín Hernández Ramos, Cristo Samuel Izquier Santana, Joan Miguel Lajo Rodríguez, Aitor Lorenzo Cruz, Yeray Mayor Ramírez, Iván Melián Ramos, Aitor Molina García, Norberto Morales Perdomo, Moisés Olivero Toribio, José Esteban Pérez Concepción, Kirian Pérez Hernández, Jorge Quintero Guzmán, Jaime Francisco Rivero Arencibia, Fermín Antonio Rocha Luis, Manuel Ángel Rodríguez Del Toro, Isael Rodríguez Gil, Sixto Rodríguez Quintero, Acoidán José Sánchez Valido, Raico Gustavo Tejera Álamo y Humberto Vera Medina.

Destacados C: Jacinto Abreu Couto, Jonatan Acosta Rodríguez, José Juan Alemán López, Alberto Angulo Gil, Ronald José Arbelo de Sousa, Alberto Cabrera González, David Manuel Cabrera Gopar, Alberto Castro Martín y Antonio De Ganzo Reyes, Luis Diego De La Cruz Machado, Samuel Díaz Chávez, Félix Ruymán Díaz Fajardo, Cristian Díaz Lorenzo, Eusebio Adrián Díaz Montañez, Omar Espino Armas, Mahy Espino Ojeda, Francisco Rafael Fernández González, Mario Franquiz Sánchez, Argeo García Hernández, Francisco Javier García Páez, Juan Miguel Gil De León, Cristian González Barreto, Airán Aday Gordillo Díaz, Belarmino Goya Domínguez, Pedro Manuel Gutiérrez Pérez, David Antonio Hernández Arteaga, Saúl Hernández Carmona, Beneharo Hernández Rodríguez, Shane Moisés Hernández Sheridan, José Manuel Jiménez Díaz, Eusebio Jorge Luis, Juan Jesús Jorge Luis, Juan Pedro León García, Rayco López Claudio, Hernesto López Rodríguez, Amadeo Lorenzo Ascanio, David Luis Abreu, Jesús Manuel Marrero Morales, David Martel Calderín, Quevin Martín Martín, Orlando Ginés Medina Cabrera, Iván Méndez Suárez, Jonathan Morales Perdomo, Moisés Olivero Martín, Jonay Palazón Pérez, Roberto Paz Paz, Francisco Peraza Perdomo, Paolo Jorge Pérez Rodríguez, Domingo Pérez Sierra, Lino Quintero Lugo, Jorge Manuel Ramallo Hernández, Rubén Ramírez Expósito, Juan Alberto Ramírez Jiménez, Jonay Reyes Jorge, Francisco Rodríguez del Toro, Rubén Rodríguez Díaz, Francisco Rodríguez Morales, Jonay Josué Roque Castro, Santiago Roque Castro, Ángel Luis Rosa Bermúdez, Juan Ramón Sánchez Santana, Carlos Santana Lozano, Sergio Santana Rivero, Juan Rafael Santiago Rodríguez, Alfredo Segovia Liria, Airán Sosa Cabrera, Cristian Aday Soto Vera, Ángel Suárez Peña y Ayose Aridani Travieso Ávila.

No clasificados regional: Josué Acosta Acosta, Francisco Manuel Aisa Perdomo, Cristian Arbelo Sánchez, Omar David Gil Cruz, Juan Luis Goya Domínguez, Raúl Guedes Guedes, Saúl Marrero Gutiérrez, Agustín Jonathan Mayor Ramírez y Carlos Adrián Morales Jiménez.