La Generalidad pasa la gorra

Por Carmen Tomás

El Gobierno de Cataluña ha tomado en las últimas horas dos decisiones para hacer frente al acuerdo del Ejecutivo español de retirarle fondos del FLA, si destina dinero de sus cuentas públicas al proceso soberanista. Por un lado, ha decidido recurrir al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional el acuerdo del Gobierno de Rajoy. Y, por otro lado, pasar la gorra a los catalanes. En este sentido, ha abierto dos cuentas corrientes para que el que quiera ingrese dinero que se destinará a pagar los gastos que se deriven de los actos ilegales que cometan los miembros del Gobierno o funcionarios de la Generalidad.

Hace unos días algunos recordaron a Lola Flores, cuando, acusada por Hacienda de defraudar, pidió a los españoles que la ayudaran. Pues ya lo tenemos aquí. El Gobierno catalán no se ha cortado un pelo y va a pasar la gorra a los catalanes para sufragar las multas que se les impongan como consecuencia de saltarse la ley o, como ya ha pasado, los gastos en que hayan incurrido para cometer actos ilegales. De momento, más de 5 millones de euros a dividir entre cuatro.

Y es que esto sí duele. El Gobierno español se ha puesto serio, algunos piensan que un poco tarde, y exige que semanalmente se traslade a Hacienda la documentación de todos y cada uno de los gastos que directa o indirectamente se desvíen a la consecución del golpe de Estado que pretende dar a partir del 1 de octubre. Pero, no del FLA, como se ha interpretado por algunos, sino de todas y cada unas de las partidas del presupuesto. De hecho, ya esta semana Hacienda ha pedido aclaración de un pago poco claro de más de 6.000 euros. Como digo, esta medida sí que les ha hecho pupa a los secesionistas. Este camino va en la dirección correcta, visto además la mella que hace en el independentismo aflojarse el bolsillo. Por cierto, bolsillos de los que salen euros no sólo de los catalanes, sino de todos los españoles. Más de 67.000 millones de FLA, Pago a Proveedores, cero intereses y ahorro por no acudir a los mercados. Cataluña, casi 20.000 millones por estos dos últimos conceptos.