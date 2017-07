La huelga de examinadores de tráfico afecta a unos 1.000 alumnos en la provincia tinerfeña

La huelga de examinadores de tráfico continuará los días 10, 11 y 12 de julio en todo el territorio nacional, según ha informado la Asociación de Examinadores de Tráfico (ASEXTRA) en su cuenta de Twitter.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se habrían visto afectados cerca de 1.000 alumnos y a nivel nacional, en los diez días de huelga de los examinadores, se han suspendido unas 60.000 pruebas prácticas según los examinadores.

Por su parte, la Asociación Canaria de Centros de Formación Vial (ACACEFV) ha emitido una nota de prensa en la que afirma que el Gobierno “abandona a su suerte a 150.000 aspirantes a conductores y a 30.000 familias que viven de la Formación Vial en este país. Al gobierno no parece importarle que 150.000 aspirantes a obtener el permiso de conducción este verano se queden sin él. Muchos de ellos necesitan el carné para trabajar u opositar; no lo quieren por capricho. Y tampoco parece importarle lo mínimo que miles de centros de Formación Vial tengan que cerrar y dejar a sus trabajadores en la calle, por no poder llevar a cabo su actividad.”

LA DGT DESCARTA SUBIR EL COMPLEMENTO

La Dirección General de Tráfico se ha reunido con el Comité de Huelga de los examinadores de tráfico al que ha transmitido que “no es posible” una subida salarial unilateral al margen del resto de los colectivos y avisa a estos que de persistir los “problemas” derivados de la huelga, implantarán servicios mínimos.

ASEXTRA ha convocado paros varios días de junio y todos los lunes, martes y miércoles del mes de julio para reivindicar la subida de un complemento específico de unos 240 euros mensuales brutos que, según aseguran, está comprometida por el Gobierno desde hace dos años pero no se ejecuta.

El presidente de la Asociación de Examinadores de Tráfico (ASEXTRA), Joaquín Jiménez, ha asegurado a Europa Press al término de la reunión que mantendrán la huelga, ya que la reunión mantenida este martes con Tráfico “ha ido mal”.

Por su parte, la DGT ha informado al Comité de Huelga que la Escala de Examinadores de Tráfico está “muy avanzada” y que esta supondrá “numerosas ventajas administrativas y económicas”.

La reunión ha estado encabezada por el director de la DGT, Gregorio Serrano, y el comité de huelga designado por los examinadores de Tráfico. Serrano ha manifestado que “en ningún momento ha habido desidia ni inactividad por parte de la DGT, sino continúas reuniones de trabajo con los Ministerios implicados para llegar a un acuerdo”.

Además, ha defendido que la DGT ha cumplido “todos y cada uno de los acuerdos firmados en 2015”, incluido el que se refería a trasladar al Ministerio de Hacienda su petición de aumento salarial del complemento específico, porque la DGT no tiene competencia para realizar esa subida.

A ese respecto, el director de la DGT ha explicado a los examinadores que no es posible una subida salarial unilateral porque esta modificación no se puede efectuar en exclusiva y al margen de otros colectivos, ya que supondría un “agravio comparativo” con el resto de personal, tanto de la DGT como del resto de la Administración General del Estado.

ESCALA PROPIA Y ESPECÍFICA

Asimismo, ha añadido que la DGT está finalizando las negociaciones con el Ministerio del Interior y con Función Pública para crear de una escala propia y específica de Examinadores de Tráfico, una aspiración del colectivo demandada desde hace varios años.

Según la DGT, esto supondría ventajas como mejoras en la promoción, prestigio de pertenecer a una escala especializada y reconocida o la posibilidad de acceder a cursos de formación. También señala otras ventajas económicas, ya que la nueva Escala de Examinadores supondría un incremento anual del sueldo, además de mejora en trienios y pensión de jubilación.

En los últimos cinco años se ha sufrido la no reposición de empleados, y la DGT ha perdido 800 efectivos. En la actualidad hay 42 nuevos examinadores más que en 2014, tras la incorporación de 16 este mismo lunes.

Con todo, Serrano ha advertido de que de persistir los “graves problemas” ocasionados por la huelga se decretarán servicios mínimos. En este sentido, la DGT recuerda que los paros convocados por los examinadores durante a lo largo de todo el mes de julio y algunos días de junio ya han supuesto la paralización de 31.000 pruebas, ya que la huelga tiene un seguimiento medio del 70 por ciento.

A este respecto, el presidente de ASEXTRA ha criticado la reiteración de la “negativa” a subir el complemento específico porque la DGT se escuda en que “la responsabilidad” recae en la Función Pública cuando en realidad es una cuestión de “voluntad política”.

En cuanto a la nueva escala, que esta muy avanzada, considera que “no soluciona el problema, ya que no conlleva ni subida del complemento específico ni destino.

Por ello, han traslados al director general de la DGT que esta subida de complemento específico, aprobada en una Proposición No de Ley por todos los grupos parlamentarios menos el PP es condición “imprescindible” para desconvocar la huelga.

El sindicato ha pedido al máximo responsable de la DGT que pongan fin al conflicto “en aras del beneficio de la ciudadanía” porque el Gobierno es “responsable directo” de la situación y le han dicho no es necesario que vuelvan a convocar el comité hasta que no tengan novedades al respecto.