La Isla se prepara para recibir a Rubén Blades, ‘el padre de la salsa inteligente’

La de esta noche será una auténtica fiesta de la salsa en Tenerife. Un momento para bailar al ritmo de Pedro Navaja, Plástico o Decisiones y para despedirse del padre de la salsa inteligente, Rubén Blades, que dirá adiós a los conciertos de salsa con una gira, Caminando, Adiós y Gracias, que ya ha pasado por Vitoria, Madrid y Barcelona, y que recala esta semana en Tenerife y Gran Canaria. En Santa Cruz, la actuación tendrá lugar en el parking del Parque Marítimo César Manrique, a las 21.00 horas. Junto al compositor panameño subirá al escenario como artista invitado Roberto Delgado y Orquesta.

“Vengan al show que esto no es cuento de que me voy y vuelvo el año que viene”, bromeó el artista de 68 años, en unas declaraciones recogidas por Europa Press. No obstante, Rubén Blades aclara en cada una de sus intervenciones que no se trata de una despedida de la música. Más bien, de un periodo para organizar el tiempo que asume que le queda y desarrollar otras cosas que le interesan, “como la política, la pintura, la arqueología, la paleontología o el cine”. Es el séptimo arte el que ocupa ahora gran parte de su tiempo, con un papel en la serie Fear the Walking Dead.

Todavía quedan entradas a la venta, que se pueden adquirir en ticketmaster.es y entrees.es, con precios que van desde los 35 a los 150 euros.