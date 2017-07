La lucha de un ‘corazón escamado’

Rafael Clavijo se descubre escritor en septiembre de 2016. Apenas con 24 años, el periodista santacrucero se sienta delante del ordenador y da forma a la historia de Carlos. Aunque no es la suya, comparte con su personaje la pasión por nadar. “Cuando tenía solo tres años me diagnosticaron principios de asma y recomendaron a mis padres que me apuntaran a natación”. Así comienza su relato para DIARIO DE AVISOS. “Quería escribir algo que fuera importante para mí”, continúa, y es que lleva toda su vida practicando deporte, igual que su personaje.

A través de su pasión llega la historia de su primera novela, Corazón de escamas, que llena de tinta las vivencias de Carlos, un nadador profesional de 21 años al que su padre lleva toda la vida presionando para que dé lo mejor de sí. La presión se vuelve obsesión, y la obsesión desemboca en el peor de los destinos: el dopaje. “Carlos quiere complacer a su padre por fin y, por eso, decide doparse. Esta novela habla de la redención, de la reconciliación, de intentar reconstruirse para solucionar un conflicto familiar que ha llevado a nuestro personaje a tales consecuencias”, sentencia. Es, sobre todo, una reflexión sobre los deportistas, a lo que pueden llegar física y mentalmente, y también de las consecuencias que pueden tener las actitudes de los padres o seres queridos ante el éxito. El escritor novel comenzó a dar forma a la historia en septiembre del año pasado y la primera versión se imprimió cuatro meses después. “Tenía muy clara la idea y la trama porque esta es una historia que llevo construyendo desde que tenía 17 años”, puntualiza.

Lo que más le gusta a Clavijo es la ficción en los libros y la interpretación en el teatro. En medio de estas aficiones suyas guarda muchas más ideas para próximas obras. “Cuatro o cinco ideas que rondan en mi cabeza y en una libreta”, añade. Le gustaría seguir escribiendo y dedicarse a esto. Abril Entertaiment editará Corazón de escamas, que ya se puede adquirir a través de Amazon.com y Amazon.es. “De momento está en la versión digital y trabajamos para que pronto se pueda comprar en papel, en las librerías y en Amazon también”, apostilla. El autor santacrucero distribuirá su obra en la Librería Lemus en los próximos meses. Después pretende dar el salto nacional, y llevar su primera obra hasta donde pueda: primero Madrid, con tiradas muy pequeñas.

Para construir la novela, Rafael Clavijo estudió los casos más celebres de dopaje en el mundo del deporte y la historia de los nadadores de élite. “No me quería limitar al escenario de la piscina, también quería añadir las largas distancias, por ejemplo”. Por eso, el relato se desarrolla entre Tenerife, Miami y otras ciudades.

El escritor deja a un lado los aspectos más técnicos de la natación para sumergirse en lo realmente importante: la historia de lucha y superación de su personaje principal. Rafael Clavijo agrega dosis de fantasía entre las páginas de Corazón de escamas.

La trama descrita en el libro tiene lugar entre 2016 y 2020. “Son los años en los que el deportista debe hacer frente a la sanción por dopaje”, adelanta a este periódico. Tenía claro desde el principio que quería meterse en la piel de alguien que hizo algo mal. “Y en el caso del deporte, lo peor que puedes hacer es doparte. Yo no pretendo justificarlo, pero sí entender qué puede llevar a un deportista de alto nivel a tomar esta mala decisión”, concluye.

El libro, compuesto por 16 capítulos, se presenta en orden cronológico. “Las personas que ya lo han leído me dicen que es muy ameno”, afirma satisfecho de su trabajo. Y confiesa que es más cinéfilo que lector. “Aprendí a escribir gracias a un curso de guion de cine”, finaliza.