La oposición duda de que Clavijo use todos los fondos estatales este año

Los grupos de la oposición en el Parlamento canario dudan de que el Gobierno de Clavijo sea capaz de gestionar los 700 millones de euros que recibirá de los presupuestos generales del Estado, aprobados con los decisivos votos de CC y NC.

El líder de NC, Román Rodríguez, exigió ayer al Gobierno en minoría de CC que sea “eficaz” al ejecutar este aluvión de fondos estatales. “Sería imperdonable que el Gobierno de Canarias sea incapaz de gestionar las conquistas que hemos conseguido en las Cortes”, apuntó el presidente de NC. Rodríguez duda en especial de que se pueda ejecutar toda la cantidad dineraria que vendrá para el Plan Integral de Empleo (PIEC), carreteras, vivienda y costas”, ante la necesidad de contar con proyectos redactados.

Incluso avisa de que se podría perder parte de ese dinero si no se ejecuta, pero, sobre todo, la credibilidad. También el diputado estatal de NC, Pedro Quevedo, cuyo voto de oro permitió a Rajoy sacar adelante la ley presupuestaria, confesó a este diario su “terrible preocupación porque el Gobierno regional no logre ejecutar todos esos fondos”. “Imaginen esa pelea tremenda que hemos tenido en Madrid, y que, después de esa difícil lucha política, ahora en Canarias no se esté a la altura y no podamos gastar esas partidas; sería dramático”, apostilló Quevedo. El portavoz socialista, Iñaki Lavandera, está convencido de que sus exsocios, CC, “no serán capaces de emplear todos esos fondos, y parte lo van a transferir a corporaciones locales, a las cuales tampoco les dará tiempo, pero así justificarán parte de su incompetencia”. Considera Lavandera que “así se entiende el énfasis de la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, en flexibilizar la regla de gasto para 2018”. Mientras, se queja el diputado socialista, “propuestas del PSOE como recuperar la carrera profesional en el Servicio Canario de la Salud o la compra de vivienda para destinarla a alquiler social caen en saco roto”. Recordó el parlamentario que en la Ley de Crédito Extra aprobada la pasada semana CC, PP, NC y ASG votaron contra de esas enmiendas socialistas, cuando “la sanidad canaria desmotiva y pierde profesionales y acceder a una vivienda vuelve a ser un imposible para muchas familias”.

Tampoco se cree Podemos que el Gabinete de Clavijo consiga gastar esa lluvia de millones en su integridad. “Si de algo se caracteriza el Gobierno de Canarias”, opinó la portavoz de este grupo, Noemí Santana, “es de la poca ejecución presupuestaria y de la pérdida de fondos por no justificarlos a tiempo”. Recordó, a modo de ejemplo, “lo que se perdió en escuelas infantiles, la falta de ejecución en el Servicio Canario de Empleo o el cierre presupuestario adelantado de 2016, por lo que creemos que no se van a ejecutar todas esas partidas que llegan del Estado”.

< > De izqda. a dcha: Román Rodríguez, Pedro Quevedo, Iñaki Lavandera, José Estalella, Noemí Santana y José Miguel Ruano. A.G./DA

Desde el PP, el diputado José Estalella, su portavoz sobre economía, manifestó que “a estas alturas de ejercicio presupuestario y con el elevado volumen de recursos es francamente complicado que este Gobierno canario tenga la capacidad de ejecutarlo todo”. “Hasta ahora, hemos tenido ejemplos muy concretos (como lo del ITE) de la escasa habilidad para ejecutar las partidas presupuestadas, pero estaremos vigilantes para que se priorice la ejecución de los recursos destinados a las personas más necesitadas”, apuntó.

Quien sí confía en la capacidad del Gabinete de Clavijo es el portavoz parlamentario de CC-PNC, José Miguel Ruano: “Los presupuestos del Estado de 2017 se han aprobado a finales de junio, para seis meses, e inyectan 340 millones, pero el Gobierno canario tiene una buena planificación para poder ejecutarlos”.