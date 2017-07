“La oposición tiene la oportunidad de obligar a Clavijo a hacer políticas diferentes”

Ángel Víctor Torres ya ejerce de líder regional del PSOE Ángel Víctor Torres. Hace una semana fue el más apoyado por los militantes en unas primarias en que tuvo como rivales a Patricia Hernández y Juan Fernando López Aguilar. Torres, doctor en Filología Hispánica, exalcalde de Arucas y exdiputado estatal, gobierna en el Cabildo grancanario, institución de la que es vicepresidente, en un pacto con NC y del que se ha descolgado Podemos por problemas internos. Para el flamante máximo dirigente de los socialistas canarios, en el Parlamento regional se da “una oportunidad inédita para que la oposición obligue a Fernando Clavijo a hacer políticas diferentes y con una visión menos clientelar”. Sobre un posible cambio de gobierno en La Laguna para apear del poder a CC, insiste en que la “discusión” al nivel de liderazgo regional está zanjada porque López Aguilar, que había apostado por esa moción de censura, salió derrotado en estas primarias en ese municipio, por lo que deja la decisión a la militancia lagunera.

-¿Cuáles serán sus primeras medidas como secretario general del PSOE?

“Tenemos que preparar el congreso regional de septiembre con la gestora, y mejorar nuestro modelo de organización, de partido. Una vez tengamos el equipo que dirigirá al PSOE, convocaré una reunión de la ejecutiva,al día siguiente o incluso el mismo día, en Gran Canaria, pues allí se celebrará el congreso, y la siguiente len otra isla para que empecemos a construir ese nuevo modelo de partido”.

-¿Cambiará usted de portavoces en el Parlamento canario?”

“Lo veremos si es necesario en el momento oportuno. Tenemos que dar los pasos según los tiempos. El pasado viernes terminamos con muchos plenos insulares y municipales, con lo que entramos en agosto, inhábil, y las decisiones sobre los equipos y demás cuestiones quedaran para septiembre”.

-¿Qué le parece que CC y el Gobierno canario -Clavijo incluido- hayan destacado de usted la voluntad de diálogo y consenso?

“Diálogo y consenso no son defectos,sino virtudes en la política del siglo XXI, cuando hay una realidad poliédrica de partidos, multipartidaria, pues ya no hay mayorías absolutas y se ha instalado el que haya partidos nuevos con representación importante. Tener capacidad de dialogar y de llegar a acuerdos son auténticas virtudes en política. No solo CC, sino otros partidos también consideran que tengo esos valores. Pero eso no significa que yo sea flojo en defensa del PSOE, que es lo que quizás algunos quieren leer entre líneas. Quienes me conocen saben que soy firme en la defensa de los intereses de los ciudadanos y del PSOE. También me gusta tener en otros partidos personas con un perfil parecido al mío, con los que se pueda hablar”.

-El líder del PP canario, Asier Antona también le ha felicitado, y está convencido de que no habrá acercamiento suyo a CC porque, según el dirigente popular, han quedado ustedes “escaldados y chamuscados” de su pacto de gobierno con Clavijo…

“El PSOE está en la oposición parlamentaria en Canarias, donde seremos contundentes, pero constructivos. Asier me parece otro político del que se valora su capacidad de diálogo”.

-¿Es usted partidario de mantener hasta fin de legislatura los pactos con CC en cabildos y ayuntamientos, derivados de aquel pacto en cascada?

“No tienen por qué verse afectados por lo que ocurra en el Parlamento. Si esos gobiernos funcionan no tienen por que romperse. Y si se rompen es porque así lo quiere la militancia de cada agrupación local y porque haya alternativas progresistas. En Canarias tenemos más de 20 pactos con CC que funcionan bien, algunos con NC y alguno con el PP. Si ocurre, mi propuesta es que deben ser para que haya pactos progresistas. No sería lógico que obligásemos a romper pactos con CC, porque si funcionan para al ciudadanía deben mantenerse. Es una paradoja, porque se rompió el pacto con CC en el Gobierno canario pero no en cabildos y ayuntamientos”

-Pero usted ha dicho que los pactos en cascada “ya no tienen futuro, están muertos”…

“Porque no se pueden imponer, aunque debemos intentarlos, para que haya una línea coherente en todos los municipios. Repito, sin imponerlos. Resulta otra paradoja porque el pacto en cascada entre CC y PSOE ha funcionado en 16 ayuntamientos y 4 cabidos”

-¿Procurará consultar a los militantes en La Laguna si quieren una moción de censura?

“En la campaña de nuestras primarias, otro candidato, Juan Fernando López Aguilar, apostó por esa moción de censura y yo planteé que le corresponde decidirlo a la asamblea de los militantes laguneros y al grupo municipal. Ya hemos celebrado primarias, y yo obtuve en La Laguna casi el doble de votos que Juan Fernando. Por tanto, es una discusión que se despeja con el resultado de estas elecciones, pues fue un tema estrella en la campaña, y en eso yo fui claro. Unas de las grandes victorias mías fue en La Laguna”.

-¿Qué le parecieron las advertencias de López Aguilar sobre acarreo· de votos en las primarias por “clientelismo” en el PSOE, y su apelación a que quienes votaban por él eran “libres”, sin intervención del “aparato”del partido?

“Han sido las primarias más libres que hemos tenido porque los militantes votan libremente, y a nadie se le ha colocado para que vote. Elegían por primera vez secretario general los afiliados, no los delegados, sobre los que sí podía haber habido presión. Yo he mantenido máximo respeto a cada militante, y en mi partido son afiliados exigentes y criticos y preparados ideológicamente. Dudar de que en el PSOE se vote en libertad me parece un desacierto”.

-¿Quedar último en Tenerife le obliga a hacer un esfuerzo especial de convicción y de integración con esta isla?

“La diferencia en Tenerife con el segundo fue escasa, así que estoy muy contento. Yo no era conocido en Tenerife hace unos meses, por lo que creo que hemos tenido un magnífico resultado. Gané en La Laguna, El Rosario, Güímar, Candelaria… Y conseguimos más votos que avales válidos. Creo que en estas primarias ha habido una victoria clara”

-¿Cómo valora por islas el resultado de las primarias?

“Estoy contento en todas. En Lanzarote y Fuerteventura el resultado fue magnífico, con más votos que el resto de candidatos juntos. En Gran Canaria fue espectacular. En Tenerife, insisto, estoy satisfecho aunque fuera tercero. En La Gomera también contento porque parecía que no rascaríamos nada y en El Hierro logramos el 11%. Y además fui el más votado en La Palma, lo cual fue para mi una grata sorpresa”.

-¿Le sorprendió que el PP no haya finalmente entrado en el Gobierno de Canarias?

“Hubo un momento en la negociación entre CC y PP que me llevó a afirmar que se iba a dar ese pacto, pero luego surgieron dificultades, por la no aceptación de ese acuerdo en las organizaciones insulares de CC y también por desesperación del PP, lo que jugó en su contra”.

-Ahora se abre una etapa inédita en el Parlamento canario, con gobierno en minoría y sin opciones de moción de censura hasta final de legislatura. Quedan dos años. ¿Qué cree que pasará en esta etapa?

“Es, como usted dice, inédita. Es una oportunidad para que una oposición bien organizada obligue al presidente del Gobierno a hacer políticas muy diferentes, que tenga en cuenta acuerdos regionales, con visión menos clientelar y que se obligue a negociar con la oposición”.

-¿Cuál es su planteamiento para resolver la crisis de credibilidad y de gestión de la RTVC? Su partido y otras tres fuerzas parlarmentarias han pedido la dimisión de su presidente, Santiago Negrín, o lo cesarán…

“El modelo televisivo para Canarias debe reproducir la independencia que planteó el PSOE a nivel estatal, y funcionó, pues le dimos independencia a los profesionales de la RTVE, para que hubiera pluralismo y se apartara de las órdenes del partido de turno. Adelanto que los 15 diputados del PSOE y yo tendremos la misma opinión en este asunto, y a la vuelta del verano tomaremos decisiones”.

-¿Cómo se va a notar su mano en la estrategia del grupo del PSOE en el Parlamento regional?

“Me gustaría que se trasladara mi manera de ver la política: una oposición con postura reflexiva, rigurosa, seria, firme en planteamientos pero constructiva y sin agresividad, con propuestas estudiadas, que no se digan cosas al azar.”

-En 2019 ¿cambiaría usted aspectos de la Ley del Suelo si hay mayoría necesaria?

“Hemos votado en contra en de esa ley en aspectos importantes, pero sigo afirmando que hay aspectos aceptables, para aligerar procedimientos de planeamiento urbanístico de modo que ninguna inversión sufra demora cuando tiene todos los parabienes legales y de la burocracia. Pero en 2019, con un PSOE en el Gobierno canario, hay aspectos que modificaremos”.

-¿Qué le parece la dimisión de Gregorio Medina como secretario general en La Gomera?

“Lamento cualquier dimisión, y más la de una persona como él, con una trayectoria institucional intachable”.

-¿Reforma del sistema electoral sí o sí para 2019, en el Parlamento canario o en las Cortes? ¿Cree usted que será una reforma profunda o superficial?

“Sí o sí en 2019. No tiene que salir del Parlamento de España, pero sí es necesaria la reforma del Estatuto. Estamos dispuestos a ese consenso, y el PSOE tiene un claro punto de partida: un diputado más para Fuerterventura y una lista regional y que ninguna isla pierda escaños. Sería un absoluto fracaso de la política en Canaria y de la democracia que no hubiera un nuevo sistema electoral para los comicios de 2019”.

-¿Romper la llamada triple paridad electoral rompe Canarias, como viene defendiendo CC, aunque ya se aviene a mejorar la proporcionalidad?

“La triple paridad ha sido un mecanismo que, a falta de otro, es el que hemos tenido en Canarias, pero es antiquísimo. Hoy ya está superada, no porque lo diga el PSOE, sino por la propia evolución sociopolítica: hay una pluralidad de partidos, con entrada de nuevas fuerzas emergentes, los ciudadanos han tenido una desafección de la política y quieren ver que su voto se refleje de manera justa en el Parlamento. Siempre hay quien defiende la triple paridad por meras cuestiones partidarias. Pero hay que buscar una fórmula más justa, con consenso entre los partidos. Lo que más me ha gustado es que hay un principio de acuerdo en la ponencia del Parlamento canario y espero que ese espíritu no se pierda. Durante muchos años CC se ha resistido y va a intentar defender que al final haya una reforma que le satisfaga. La realidad política actual hace que CC ya no tenga las armas que tenía para frenar esta reforma, pues en Canarias la oposición es mayoritaria en el Parlamento, y en las Cortes Rajoy también necesita a NC, con un PSOE beligerante”.

-¿Qué le pareció la declaración de Rajoy ante la Audiencia Nacional como testigo en el caso Gürtell? ¿Debe dimitir, como ha pedido el líder estatal del PSOE, Pedro Sánchez?

“Es una triste imagen para España, pues nadie puede creerse que el máximo responsable del PP no conozca las cuentas del partido. Es de las peores imágenes que hemos vivido en la democracia y comparto que Rajoy tenía que haber dimitido ya. Esa imagen es mala y dañina para la democracia, porque necesitamos transparencia y honradez. Es verdad que la Justicia obliga a demostrar las acusaciones pero que el máximo responsable del PP no conozca las cuentas de partido que lidera demuestra irresponsabilidad. Desde el punto de vista ético, de la moral pública, creo que Rajoy no ha escapado bien de esa declaración”

-¿Y está debidamente pertrechado el PSOE contra la corrupción?¿Ve usted además suficientes medidas legislativas para prevenirla?

“Lo ideal sería un acuerdo de Estado de todos los partidos. El PSOE tiene como línea insalvable la apertura de juicio oral, en otros partidos es la condena, y en otros ni eso. No se puede condenar a un cargo público porque se le impute pues a veces esas denuncias vienen de un partido de la oposición o de un vecino que le tiene animadversión. Hemos vivido en el PSOE imputaciones de compañeros a los que luego se les declara inocentes, pero han acabado con su carrera política”.

Un filólogo con vena de escritor entregado a la cosa pública

Ángel Victor Torres tiene vocación de escritor. Confiesa que ya le falta tiempo para la literatura, aunque es filólogo de profesión (ganó plaza de profesor de Secundaria en oposiciones). En la entrevista para DIARIO DE AVISOS recuerda que ha logrado un accésit en certámenes literarios, como en el Ciudad de Santa Cruz, con 23 años (ahora tiene 51). “Entonces escribí un conjunto de relatos con mi máquina Olympia, pero ya cada vez me queda menos tiempo libre para esa pasión”, confiesa. Como doctor en filología, es estudioso del lenguaje. De ahí su reflexión de que “la política es el arte de la expresión lingüística, de la oratoria y la retórica, dos ciencias antiguas que se usaban para la buena comunicación” . Y apostilla: “En política la vieja dicción se ha sustituido por tópicos y populismos y demagogia en un nivel excesivo”. “Disfruto oyendo a alguien que habla bien y sufro cuando alguien habla mal, pues la persona que es capaz de usar bien los registros produce efecto placebo”, comenta el ex alcalde de Arucas con carácter general, pero también en alusión a los políticos.