El Parlamento inicia el camino para destituir a Santiago Negrín

Los cuatro grupos de la oposición parlamentaria están de acuerdo en que Santiago Negrín tiene que dimitir de su cargo como máximo responsable de la Radio Televisión Canaria, después de que el PP anunciara ayer que se suma a las reiteradas peticiones realizadas a tal fin por parte de los diputados del PSOE, Nueva Canarias y Podemos. Y si Negrín se niega, ayer ya estudiaban los mecanismos a su alcance para imponer su mayoría en la Cámara autonómica, por cuanto esos cuatro grupos suman hasta 39 de los 60 diputados. Suficientes para forzar el relevo del periodista. Sin embargo, las vacaciones pueden prolongar la agonía de Negrín, al que ya se da por amortizado hasta en las filas del único apoyo que le queda, las de Coalición Canaria. Ello es posible dado que el actual período parlamentario ya finalizó, y los que promueven la marcha del periodista aún no han decidido sobre las teclas que deben pulsar para ello. Las dos opciones más probables pasan por la celebración de un pleno extraordinario o la presentación de una iniciativa legislativa. Los pronósticos apuntan a que, salvo que el interesado prefiera acortar la agonía, será en septiembre cuando llegue el adiós forzoso de Negrín.

No es precisamente una novedad que el periodista tinerfeño no iba a terminar la actual legislatura al frente de la Radio Televisión Canaria, pero el escándalo de ayer en la Comisión de Control incluso acelera el proceso. Como ya ocurriera en pasadas ocasiones, Negrín se mostró agresivo ante unos diputados que no soportaron los ataques y se marcharon de la cita parlamentaria para, al poco, iniciar los contactos sobre cómo materializar el cese del todavía rector del ente audiovisual público. Harto significativo fue que, junto a Román Rodríguez, fuera la popular María Australia Navarro quien encabezara el anticipado final de la reunión

“Es verdad que hemos hablado tras lo que pasó en la Comisión de Control”, reconocía ayer el socialista Iñaki Lavandera, “y seguiremos hablando el próximo lunes para ver lo que resulta más adecuado si no presenta antes la dimisión. No descarto que al final sea a través de una iniciativa legislativa”, añadió.

“Cabe esperar que dimita”, piensa en voz alta Román Rodríguez (NC), “porque en caso contrario se activarán los mecanismos legales necesarios para que se vaya. Si no lo hace por voluntad propia es que defiende intereses inconfesables que le impiden dimitir”, argumentó el nacionalista, para quien lo más probable sería un pleno extraordinario. “Es importante que impulsemos de una vez la nueva ley que regule el ente con normas mucho más democráticas que las actuales”, resaltó.

“Sí, hemos hablado. El PP está de acuerdo en que debe irse ya, pero será el lunes cuando decidamos cómo se actuará si no presenta antes la dimisión”, coincidía el diputado de Podemos Juan Márquez. Cuestionado sobre la mayoría necesaria para la destitución de Negrín en el Consejo Rector, confirmó que “hacen falta dos tercios de la Cámara para que salga del consejo, y eso son 40 diputados. Entre los cuatro grupos de la oposición sumamos 39, si bien la votación se repetiría y, a la tercera vez, ya bastaría con una mayoría de tres quintos, es decir, con 36 diputados”.

Pero a los tres diputados consultados por este periódico no les basta con la salida de Negrín, por mucho que la consideren más que urgente. Los contactos entre ellos también tienen como objetivo la remodelación completa de la normativa de la Radio Televisión Canaria. Solo por eso, ya piensan en septiembre.

Barragán: “Esperaremos a ver qué iniciativa escoge la oposición”

El secretario general de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, se mostró ayer, en una conversación con este periódico, “expectante” ante el futuro inmediato de la Radio Televisión Canaria y de su máximo responsable actual, Santiago Negrín. El político majorero reconoció que en su grupo ya se daba por hecho que el periodista sería relevado en breve de su actual cargo, como exigen ahora todos los grupos de la oposición. “En la tesitura anterior -dijo- nuestra posición pasaba por negociar la nueva ley del ente público y el nombre de quien se pondría al frente, pero tras lo sucedido [en la Comisión de Control celebrada ayer], esperaremos a ver qué iniciativa escoge la oposición”.

Para el nacionalista, el grave incidente acaecido en dicha comisión parlamentaria se resume en “un enfrentamiento de Negrín y ellos, que provocó una espantada. Ahora les toca mover ficha y veremos lo que pasa”, recalcó el también consejero de Presidencia.

Se colmó el vaso

Ayer se llegó al punto límite en el que el Parlamento, como responsable de la designación del presidente de la RTVC, ya tiene que tomar medidas. Santiago Negrín atacó en la Comisión de Control a la oposición, que se levantó en bloque y ha solicitado su dimisión. Es la gota que colma el vaso en el desgaste de una gestión ya indefendible, que deteriora gravemente el ente público.