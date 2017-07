La primera fase del casting presencial de ‘Sunset Boulevard’ se inicia este lunes

Este lunes a las 10.30 horas arrancará la primera fase del casting presencial de ‘Sunset Boulevard’, tercer título de teatro musical producido por Auditorio de Tenerife gracias a un nuevo acuerdo con The Really Usefull Group Ltd, la productora del compositor Andrew Lloyd Webber, responsable de partituras tan importantes como ‘El Fantasma de la Ópera’, ‘Jesucristo Superstar’ o ‘Evita’, estas últimas producidas por Auditorio de Tenerife en los años 2014 y 2015.

Cada 50 minutos serán convocadas diez personas y los participantes que superen la primera fase serán convocados a la segunda, que se realizará el martes a partir de las 16.00 horas. De esta convocatoria saldrán los elegidos que se enfrentarán en la última fase del casting, el miércoles 5 de julio a partir de las 10.30 horas.

Para asistir al casting presencial del musical ‘Sunset Boulevard’ se han inscrito 173 personas, pero solo 93 lograron pasar la primera selección de dirección y podrán asistir al casting presencial. Los participantes inscritos de Tenerife vienen de lugares tan diversos como Tejina, Arona, San Isidro, La Laguna, Santa Úrsula, Tegueste, Arafo, El Rosario, Güimar, Adeje, Puerto de la Cruz y Santa Cruz. Además, se han recibido solicitudes de Gran Canaria, Madrid, Pontevedra, Sevilla, Albacete, Granada, Toledo, Valencia, California, México DF, Nueva York y Londres.