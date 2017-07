La primera unidad del Tesla Model 3 se la queda Elon Musk por su 46 cumpleaños

El consejero delegado de la empresa Tesla, Elon Musk, ya ha dejado ver la primera unidad que ha salido de fábrica del vehículo eléctrico Tesla Model 3, cuya comercialización comenzará el próximo 28 de julio con las primeras 30 entregas, de los más de 400.000 pedidos que ha recibido la compañía en todo el mundo desde que se lanzara al mercado el pasado 1 de abril.

De esas unidades, el primer modelo producido será finalmente para el propio Musk, a pesar de que anunció que no tenía que llevarse él todas las primeras unidades de producción: “sí lo hice con el Roadster y con el Model X, pero no con el Model S”, asegura en un tweet Musk. Sin embargo, el cliente Ira Ehrenpreis, que tenía los derechos para el primer coche (del Model 3) al ser el primero en pagar un depósito, “pero me cedió los derechos como regalo por mi 46º cumpleaños. ¡Gracias Ira!”, dijo Musk su tweet.

En su cuenta de Twitter, Musk ha publicado dos fotos del modelo low cost de Tesla en color negro y con llantas de cinco radios dobles, y del que la compañía prevé que la producción crezca “exponencialmente” en los próximos meses, pasando de 100 vehículos en agosto a 1.500 unidades en septiembre. Para diciembre, la firma prevé alcanzar la producción de 20.000 vehículos.

El Testla Model 3, presentado el 1 de abril de 2016, se comercializa por 35.000 dólares (31.818 euros al cambio actual) en el mercado estadounidense y tiene una autonomía de casi 350 kilómetros (versión más sencilla), mientras que podrá acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de seis segundos, aunque habrá modelos que lo harán todavía más rápido.

Tesla vende 22.000 vehículos en el segundo trimestre, un 53% más que en el mismo periodo de 2016

El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Tesla cerró el segundo trimestre del año con un volumen de ventas de más de 22.000 unidades, lo que supone un aumento del 53% en comparación con los datos del mismo período del año anterior.

Según ha informado la compañía en un comunicado, este volumen de matriculaciones incluye unas 12.000 unidades del Model S y alrededor de 10.000 unidades del Model X, mientras que en lo que va de año han comercializado aproximadamente 47.100 vehículos.

Desde la firma destacan que, siempre y cuando la economía global “no empeore”, el número de entregas de ambos modelos será mayor en el segundo semestre del año. Además, resalta que sus cifras de ventas únicamente contemplan vehículos entregados a los clientes cuando toda la documentación está en orden, lo que puede suponer una variación del 0,5%.

Al mismo tiempo, el fabricante con sede en Palo Alto (California) alcanzó un volumen de producción de 25.708 unidades en el segundo trimestre y de 51.126 vehículos hasta junio. Tesla señala que los datos comerciales no deben tenerse en cuenta como un indicador de su evolución financiera ni de su negocio