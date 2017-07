Las negociaciones entre CC y PP podrían suspenderse por segunda vez

Todo había quedado el miércoles preparado para que mañana viernes se reanudara en el hotel Taburiente de la capital tinerfeña la negociación entre CC y PP para un pacto de gobierno. Ambos partidos lo habían confirmado a este diario.

Pero a las 18 horas de ayer algo indescifrable ocurrió. Tras la reunión del Comité de Dirección Regional del PP, su secretaria general Australia Navarro, declaró a los periodistas que a esa hora CC aún no había convocado a su partido a una reunión. Junto a ella, el presidente del PP canario, Asier Antona, precisó que ese encuentro dependería de las conversaciones que Navarro tendría con el secretario general de CC, José Miguel Barragán, “en las próximas horas”. Pero la realidad es que la tarde y la noche pasaron, y no hubo avances para cerrar ese encuentro. Es más, desde la dirección regional de CC se afirmó anoche que la fecha del viernes estaba pactada entre ambos partidos y que “es el PP el que está tensando la cuerda”. Pero los populares sostenían precisamente lo contrario.

El PP recibió por correo electrónico una contrapropuesta que CC sobre la propuesta de reforma fiscal, un escrito al que Antonano le dio muy buena acogida. “Esto no se puede convertir en una especie de mercadeo; y no se trata de estar mandándonos documentos, pues cada uno sabemos muy bien lo que queremos con una finalidad, que es contribuir a dar estabilidad al ámbito del Gobierno de Canarias”. El líder popular echó de menos que la postura de CC sobre este asunto no sea “más clara.” “No es bueno que dilatemos en el tiempo esta cuestión”, aseveró Antona, quien añadió que si mañana no se celebra esa reunión es porque no hay asuntos en los que ambos partidos puedan avanzar. “El PP sigue llamando al diálogo, tendemos la mano a CC porque creo que es bueno que haya una fortaleza en el ámbito del Gobierno canario”, manifestó.

En la confusa sucesión de acontecimientos de ayer, la realidad es que, frente al estancamiento entre CC y PP en Canarias, en Madrid NC y PP van viento en popa, porque el partido que lidera Román Rodríguez logró que, a cambio de no bloquear la aprobación del objetivo de déficit público para las comunidades autónomas, se aumente la capacidad de gasto.

Zurita: “Lo del techo de gasto es un ‘chantaje’ del Gobierno canario”

La diputada nacional del PP, Ana Zurita, volvió ayer a la carga contra CC. En declaraciones a RNE, acusó al Gobierno canario de hacer “un chantaje, entre comillas” al Ejecutivo estatal, dada la abstención de la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, en el último Consejo de Política Fiscal. “Es una actitud bastante irresponsable del Gobierno canario”, remachó Zurita.