“En Las Teresitas, el PP hubiera luchado más cuando se podía; ahora intentamos sacar el Plan Especial y no hemos llegado a tiempo”

Trabajar, trabajar y trabajar. Esas son las palabras que casi a modo de mantra repite Zaida González, primera teniente de alcalde de Santa Cruz y concejal de Seguridad, Protección Civil y Movilidad, y desde hace unas semanas también de Urbanismo. “No he venido aquí a guerrear o insultar. He venido a trabajar por mi ciudad”, dice González apuntando al mandato anterior, donde el PSOE ocupaba el espacio donde hoy está el PP. Que no se haya convocado el pacto de gobierno ni una vez, ni siquiera para el cese del concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño, es ejemplo, dice, de que las cosas con CC se solucionan donde deben. Defiende el trabajo del exconcejal de Urbanismo, pero no su actuación en el mamotreto. “Nuestra obligación es cumplir con la ley”. Aunque también reconoce que no le falta razón a Garcinuño. “Nosotros hicimos lo que pudimos cuando llegamos, que fue intentar sacar adelante el Plan Especial de Las Teresitas. No pudo ser, llegamos en tiempo de descuento”.

-¿Cómo valora estos dos años de gobierno?

“El pacto que hicimos tenía una línea clara de desarrollo de la ciudad y la hemos seguido. Han sido dos años estables, con lealtad, un pacto donde ha habido trabajo no solo por la parte del PP, sino también por el resto del grupo de gobierno, con una coordinación que ha hecho que las distintas áreas hayamos podido desarrollar nuestros proyectos. Todo ese trabajo se nota en la ciudad y los vecinos comprueban que hay trabajo, que no hay bronca, y eso es lo que necesita Santa Cruz. En el balance de estos dos años se ve trabajo, tranquilidad y lealtad, y eso se manifiesta en la calle. Trabajar, trabajar y trabajar”.

-Habla usted de lealtad, tanto, que se cesó al edil de Urbanismo y ni siquiera se convocó la mesa del pacto…

“Evidentemente, Garcinuño tomó su decisión y sobre ella, lógicamente, nosotros, tanto el grupo del PP como el de gobierno, teníamos claro que las sentencias están para cumplirlas y la ley también. Entiendo su posición, pero no la puedo compartir. En ese sentido, una vez que comunicó y tomó finalmente la decisión de votar en contra, la mía fue clara”.

-¿El cese de Garcinuño es la gota que colmó un vaso lleno de desencuentros?

“A Carlos Garcinuño como compañero lo respeto muchísimo. Han sido dos años de trabajo, un buen trabajo desde mi punto de vista. Fue una circunstancia puntual, que tuvo sus consecuencias por la importancia que entendemos que posee para nosotros hacer cumplir una sentencia. Eso no quita que le reste el mínimo valor a su trabajo”.

-Él se queja de que no se habló, de que no se le explicó…

“Tanto mi postura como la del resto del grupo se conoce perfectamente. Además de portavoz y jefa del grupo, también soy vicesecretaria regional; mis decisiones no son solamente mías y tengo el respaldo del resto del partido, así que el partido sí habló con él en mi figura, la de vicesecretaria regional. Creo que le explicamos en su momento las consecuencias de la decisión y respecto a todo lo demás. Me he puesto en contacto con él para explicarle que no existe ningún expediente de expulsión y que estamos a la espera de su decisión en lo referente al acta”.

-¿Comparte de alguna manera el argumento esgrimido por Garcinuño sobre la posible ilegalidad de la adjudicación del derribo en los términos en los que fue hecha?

“No es una cuestión de estar a favor o en contra. La adjudicación del derribo daba cobertura a la ejecución de la sentencia instada de manera bastante continuada por parte del juzgado. Respecto a si el derribo se puede acabar en asfalto o en tierra, es irrelevante, porque es una mejora, y en ese sentido, cuando llegue el momento, o el juzgado o la Gerencia de Urbanismo determinarán qué tipo de finalización de ese suelo tiene que existir. Desde el punto de vista jurídico, ni del informe, del interventor, ni del del secretario, se desprendía que eso tuviera una característica invalidante sobre el contrato”.

-¿Qué opinión le merecen la plataforma surgida para defender el patrimonio municipal y que no se derribe el mamotreto?

“Es respetable y libre que las personas decidan en una plataforma buscar apoyos a favor y en contra. Pero es algo que no afecta a lo importante, y es que existe una sentencia, que fue recurrida. No me puedo oponer al cumplimiento de una sentencia, porque luego cómo le pido a los ciudadanos que cumplan las leyes, las sentencias o las resoluciones del Ayuntamiento; no podría. Eso es independientemente de que nos genere una pérdida importante el derribar un edificio para luego volver a construirlo, porque además es necesario”.

-¿Cree que con el PP al frente en el momento de conocerse la sentencia se hubiera actuado de otra forma?

“No lo se, pero sí es cierto que en todo caso aportamos trabajo. Probablemente, sí que hubiéramos luchado más en el momento en el que se podía luchar, trabajando para tener un plan especial. Nosotros lo hemos intentando, pero ya estábamos en tiempo de descuento. Buscamos sacar adelante un Plan Especial y no hemos llegado a tiempo”.

-¿Le ha dado tiempo de ponerse al día en Urbanismo?

“Estoy estudiando mucho para ponerme al día lo más rápido posible, porque esos 100 días de cortesía cuando entras al Gobierno aquí no los tenemos. Hay muchos expedientes y variados, más la problemática de la experiencia de Urbanismo. Aquí vuelvo a valorar el trabajo de mi compañero Carlos Garcinuño, porque ha hecho una buena reorganización de la Gerencia”.

-¿Se van a seguir, entonces, las líneas maestras marcadas por su compañero?

“Esas líneas eran las de hacer efectiva la Gerencia de Urbanismo, porque es el corazón de la ciudad. Una Gerencia a pleno rendimiento hace que la ciudad esté activa, dinámica, que se desarrolle no solo económicamente, sino también con los propios vecinos, cuanto más se le favorezca, mejor para la ciudad”.

-El exconcejal criticó la actitud de su partido en el pacto, habló de “entrega” a CC…

“Creo que los ciudadanos son capaces de distinguir la diferencia entre el mandato pasado y este. Los vecinos son adultos para distinguir cuáles son las diferencias entre uno y otro y que hay un grupo de gobierno compuesto por dos partidos”.

-Diferencias que públicamente no existen; entonces, ¿cómo las van a conocer?

“Yo no vine aquí a guerrear o insultar, vine a trabajar. Esa es la política que yo entiendo que hay que hacer y esa es la que estoy haciendo. El que en las noticias salgan las discusiones que puedo tener con el alcalde no ayuda a nadie; las hablamos el alcalde y yo, y llegamos a acuerdos”.

-¿Pero las hay?

“Evidentemente. No somos los mismos. Tenemos diferencias de criterios y llegamos a acuerdos porque esas diferencias no se manifiestan públicamente, a la gente no le interesa la gresca. Eso es política del pasado. Yo vine aquí a trabajar por mi ciudad, porque lo que quiero es que mi ciudad avance, y tengo un socio de gobierno que trabaja por lo mismo”.

-En el Área de Seguridad, una de sus propuestas es la de buscar fórmulas para controlar el acceso de vehículos a la ciudad. ¿Cómo va en esa tarea?

“Estoy ya para sacar los pliegos técnicos que permitan hacer el estudio para sentar las bases del control de vehículos en la ciudad. Se ha retrasado porque estamos dando prioridad a cuestiones básicas para la gestión policial, como puede ser el vestuario, furgonetas, motos… El plan de acceso lo tengo ahí y en cuanto haya posibilidad lo sacaré adelante”.

-¿Qué criterios debe fijar la empresa que lo haga?

“Debe hacer el estudio de los accesos, cómo controlarlos, introducir normativa comparada con otros países, qué acciones se pueden implantar o cómo dejarlo todo preparado para cuando se pueda hacer”.

-También prepara la ordenanza de tráfico…

“Está casi preparada, ya se le están dando los últimos puntos, para moverla por las distintas áreas del Ayuntamiento. Espero que se pueda tener ya para después del verano y lo que tarde la tramitación burocrática”.

-¿Y qué va a aportar?

“Va a regular todo lo que es el tráfico en la ciudad con bicicletas, aparcamientos rotatorios, zona de aparcamientos para residentes… Una normativa que no solo valga para ahora con todo lo que queremos implantar, sino que además sea válida para que en el futuro tenga otro tipo de cosas”.

-¿Como cuáles?

“Por ejemplo, la delimitación de aparcamientos para residentes, que eso no está pensando para implantarlo todavía, pero sí para que en el futuro lo podamos implantar”.

-Otro de los asuntos recurrentes es el de las cámaras del García Sanabria. ¿Cómo va esa cuestión?

“Hemos vuelto a presentar la solicitud para que nos autoricen su uso. Estoy a la espera de que se reúna la Comisión de Seguridad para ver si nos dan el visto bueno”.

-Ha sido un año complicado con los sindicatos, como, por ejemplo, con el nuevo reglamento…

“El reglamento ha seguido todos los trámites. Se les ha explicado aquellos puntos en los que había dudas. Cuestiones que no surgen del propio reglamento, sino de la norma superior que lo ampara, la ley orgánica que se les aplicaba ya antes de que lo recogiera el reglamento. Creo que es un buen reglamento, con una parte de derechos y otra de deberes que debe regularse”.

-¿No cree excesivo regular los tatuajes o cuántas veces se pueden emborrachar fuera del trabajo?

“Es que eso está regulado por la ley orgánica. Hablamos de funcionarios con carácter especial. No es una cuestión de aspecto, sino de seguridad, de su propia seguridad. Y en cuanto a lo de beber, solo si les afecta al servicio; como por ejemplo, si entran a las seis de la mañana, lo que hayan hecho esas horas antes les va a afectar a su trabajo”.

-También han denunciado la falta de personal…

“Vamos a sacar una nueva convocatoria, que los sindicatos aceptaron frenar al menos hasta que se publicara el nuevo reglamento a nivel nacional, en el que se establece la jubilación a los 60. Todos los sindicatos lo aceptaron y apoyaron para que cuando fuera la nueva convocatoria no solo salieran esas nuevas 20 plazas, sino también las de todos los policías que con el nuevo decreto se jubilarán. Me sorprende que busquen un problema cuando se espera por una solución”.

-Habla de soluciones. ¿Cuáles son los principales problemas que desde su área enfrenta?

“Sin duda, necesitamos agilizar el tráfico. Las rotondas guiadas nos han ayudado a ello, la última que hemos incorporado, que es la de Hacienda, está funcionando muy bien. Está claro que dar seguridad jurídica a los conductores para que sepan por dónde tienen que ir facilita que el tráfico sea más fluido. La entrada de vehículos en ciudad y la falta de aparcamientos en la calle son también parte de los problemas que hay que solucionar. El proyecto que queremos dejar implantado, primero con la ordenanza, son los aparcamientos rotatorios. Hay que buscar una alternativa al coche que está aparcado en la calle durante ocho horas y también para el comercio”.

-Complicado ese equilibrio…

“Santa Cruz es lo que es. Hemos de propiciar una modificación en la conducta de los conductores que quieren llegar en su coche al punto concreto en el que van hacer sus gestiones o porque tienen el trabajo cerca. A medida que vayas concienciando que ese aparcamiento es rotatorio, esa persona tenderá a usar el transporte público. Cuantos más coches saquemos de la carretera que están dando vueltas en busca de aparcamiento, más posibilidades tenemos de potenciar el transporte público”.