Lavandera da por cierto que dirigentes del PSOE se reunieron con Clavijo

El ambiente en las primarias en el PSOE canario para elegir secretario general se caldea. Es público y notorio que los socialistas han sufrido sangrantes heridas en las pugnas entre partidarios de pactar con CC y los que no. Viejo debate nunca cerrado.

De hecho, ayer fue el propio portavoz del PSOE en el Parlamento canario quien confirmó lo que había apuntado este periódico el lunes en un ALTO VOLTAJE lleno de preguntas sobre reuniones entre algunos relevantes miembros de CC con destacados integrantes del Partido Socialista, en fechas relativamente recientes.

“Sí sé que por parte de algunos dirigentes del PSOE ha habido alguna reunión con CC -no sé si una, dos o tres-, específicamente además con el señor Clavijo, y que algunos dirigentes del PSOE apuestan por renovar la alianza con CC a corto plazo”, afirmó Lavandera en COPE Canarias, añadiendo así a este relato un nombre en esas reuniones: el del presidente canario.

Curiosamente, este diario no había mencionado al mandatario de CC en su ALTO VOLTAJE. Quien primero lo citó fue el martes Ángel Víctor Torres, uno de los candidatos a la Secretaría General del PSOE, quien negó la mayor: “No he tenido ninguna reunión ni con Fernando Clavijo ni con ATI”, ni ha maquinado “confabulaciones ni destierros”, manifestó a este periódico en alusión además a los rumores de que a CC le interesaría que él ganara las primarias del PSOE, enviando a Patricia Hernández -otra de las aspirantes en estas primarias- al Senado.

El 19 de junio, Torres se desmarcó de los otros dos candidatos a la Secretaría General, Hernández y Juan Fernando López Aguilar, al afearles que quieran sacar del poder a CC. “No comparto ese discurso de que tengamos que mandar a un partido concreto a la oposición”, enfatizó entonces el secretario general del PSOE grancanario.

En sus declaraciones a la COPE, Lavandera fue ayer taxativo: “Sí, en el PSOE hay quienes se mantienen con ganas de volver a pactar con CC”, y puntualizó que las reuniones en ese sentido tuvieron lugar “hace unos meses”, por lo que cree que divulgar ahora esa información obedece a “meter presión” para el cierre del pacto que negocian CC y PP. “No sé si en esas reuniones estuvo o no Ángel Víctor [Torres] o si fue en casa de Loly Corujo, pero como algunos se jactan de reunirse con equis personas como si fuera un hecho trascendental y darle pábulo, uno al final se acaba enterando”, confesó el portavoz parlamentario. No quedó ahí el asunto, pues señaló que le parece “una absoluta verguenza y deslealtad hacia el PSOE poner en entredicho la figura de Patricia Hernández; pero a traiciones estamos acostumbrados en los partidos”.

Sobre este asunto, el eurodiputado López Aguilar no ocultó que se sentía “perplejo” al ver a compañeros “cruzándose insidias” en las redes sociales sobre tales reuniones secretas con Coalición Canaria, “sin que nadie dé una respuesta contundente que disuada de las sospechas”. Fue el diputado Gustavo Matos, quien ayer en la COPE elevó el tono para desmentir a Lavandera: “Lo que él ha dicho es rotundamente falso”. Pero López Aguilar no quiso “sospechar de ningún compañero”, y sí hizo patente que vuelve por sus fueros, con una advertencia: “Nuestros verdaderos adversarios son CC y ATI, con quienes no volveré a formar alianza”.

Opinó lo contrario, no hace mucho, Blas Acosta, secretario general del PSOE majorero, pues no tenía “ninguna duda” de que su partido debía “repensar” volver a pactar con Clavijo.

Con tal clima de fondo, mañana acaba el plazo para que los candidatos en las primarias del PSOE canario presenten avales y sean oficialmente aspirantes.