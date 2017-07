Le extraen más de 200 cálculos biliares después de diez años sin desayunar

Los médicos de China han extraído 200 piedras de su vesícula biliar e hígado, algunas del tamaño de un huevo, y atribuyen su formación a no haber desayunado regularmente durante años. Los cirujanos del hospital de Guangji, que tuvieron que intervenirla durante más de seis horas, le explicaron a la mujer de 45 años que su dolencia es consecuencia de no haber hecho la primera comida del día durante diez años, pero también de comer sobras y no tener un patrón regular de alimentación.

A pesar de haber sufrido dolores durante diez años, no había acudido antes a un centro de salud por el miedo que le daba tener que operarse. Sin embargo, los fuertes dolores de la semana pasada la obligaron a ir al médico para eliminar los cálculos biliares, según informa ‘Metro‘.

Según el médico que la operó, cuando alguien deja de tomar el desayuno, su vesícula biliar detiene el movimiento de expansión y contracción, lo que lleva a una acumulación de bilis, niveles altos de colesterol y calcio. Además, las mujeres de más de 40 años con sobrepeso tienen más probabilidades de sufrir esta dolencia.

No obstante, George Webster dice que la causa es a menudo poco clara y la vinculación de los hábitos alimenticios a cálculos biliares sería “pura especulación sin base científica de pruebas para apoyarla”.