Lemes, sobre los reparos: “Escogí siempre la opción menos mala”

“Si por contratar a un médico para el geriátrico cometí prevaricación administrativa, volvería a hacerlo. Lo he hecho porque cada vez que convocamos un concurso queda desierto y el reparo es una figura que tiene a su disposición el alcalde para escoger la alternativa menos mala entre las dos malas”, afirmó ayer en Onda Tenerife el alcalde de Arafo, José Juan Lemes, en sus primeras declaraciones tras estar investigado por los reparos de varias facturas.

Lemes asegura que no le gusta hablar de esto, “porque cuando se judicializan las cosas se paraliza el Ayuntamiento. Estamos en un momento en que no cuesta trasladar documentos a un fiscal porque, en mi caso, por ejemplo, no se seleccionó; se le enviaron un montón de facturas y mírelas usted”. “Es verdad

-agregó- que levantado reparos en diversas facturas, pero lo he hecho porque los trabajos han sido realizados y de no hacerlo estaría cometiendo un enriquecimiento ílicito del Ayuntamiento. El interventor hace su trabajo, porque no se cumplen unos parámetros, pero está claro que los alcaldes no tenemos una posibilidad buena y otra mala, sino siempre dos opciones malas, y yo trato elegir la menos mala, como ocurre con el procedimiento de contratación del médico para el geriátrico,

que no era administrativamente correcta. El camino fácil hubiera sido: no se presentó nadie al concurso y prescindo del médico, algo que los usuarios no entenderían de este alcalde”, comentó. Siguiendo con las facturas, sobre las compras en la misma ferretería durante largo tiempo, sin procedimiento abierto, Lemes afirmó que cuando llegó a la Alcaldía, “Arafo tenía fama de ser un mal pagador y solo la ferretería del pueblo me ha abierto la mano”. “Ahora, por ejemplo, que ya tenemos un procedimiento abierto con una mesa de contratación, solo se ha presentado esta ferretería para material de construcción. A veces el alcalde se encuentra entre la espada y la pared por esa simbiosis Intervención-Secretaría, al no ponerse de acuerdo los habilitados, que son los que deben guiar al alcalde”, afirmó Lemes.