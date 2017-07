“Lo he hecho mal, joder”: el pánico en directo de una reportera de TVE

Los directos son siempre lo más complicado de la televisión y, especialmente, para un periodista. Y si no, que se lo pregunten a la reportera de TVE, Mar Chércoles, que durante su intervención en el Telediario 2 para informar sobre el mal tiempo que azotó Madrid, ha ofrecido de forma involuntaria uno de esos momentos televisivos que se hacen virales en las redes sociales en cuestión de minutos.

Chércoles se traba cuando empieza a hablar, pero consigue seguir adelante hasta que llegado a un punto no pudo continuar y decide salir del plano. “Lo he hecho mal, joder, lo siento, me han hablado”.

La periodista se lo ha tomado con humor y comentó en su cuenta de Twitter el momento: “Te quieres morir cuando empiezas un directo, te hablan por el pinganillo, te trabas y ya no sabes seguir. Gracias a todos”.

#tequieresmorir cuando empiezas un directo te hablan por el pinganillo te trabas y ya no sabes seguir #tierratragame Gracias a todos ❤ — Mar Chércoles (@MarChercoles) 7 de julio de 2017

Compañeros de profesión como Vicente Vallés le han enviado también mensajes de ánimo.

Ya no soy el único al que alguna vez le ha pasado algo así. Mañana será otro día… mejor. Ánimo y a seguir haciendo 📺 — Vicente Vallés (@VicenteVallesTV) 7 de julio de 2017