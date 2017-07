Los asesores de Trump tratan de desacreditar al fiscal que lo investiga

Los asesores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están investigando al equipo del fiscal especial Robert S. Mueller III en un intento por desacreditar cualquier hallazgo sobre la injerencia rusa en la campaña electoral, según han informado fuentes cercanas a la investigación.

La búsqueda de indicios que desestimen a Mueller incluye la supervisión de las donaciones a los candidatos Demócratas, la relación entre Mueller y el ex presidente del FBI James B. Comey, así como la lista de los clientes de los investigadores en el pasado.

Los intentos por investigar a Mueller, que también estuvo al frente del FBI, dejan a la luz la rivalidad entre el fiscal y Trump, cuyos asesores están siendo investigados ante indicios de una posible intromisión por parte de Rusia en el marco de las elecciones presidenciales celebradas a finales de 2016.

Tanto Trump como sus asesores han señalado en reiteradas ocasiones que están alerta para asegurarse de que la investigación encabezada por Mueller se centra únicamente en los comicios, según ha recogido el diario local ‘The New York Times’.

El magnate ha aseverado que es consciente de que los miembros del equipo de Mueller presentan potenciales conflictos de intereses y que esto saldrá a la luz “en algún momento”.

Trump también ha indicado que Mueller excedería sus funciones si investigara cualquier cosa que no estuviera relacionada con Rusia, como sus cuentas personales. “El presidente ha dejado claro que no deben salirse de la investigación sobre Rusia”, ha afirmado la portavoz de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders.

Los republicanos han acusado a los investigadores del equipo de Mueller de realizar donaciones de miles de dólares al Partido Demócrata.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los fiscales no pueden participar en investigaciones que presenten un vínculo “político o personal”. No obstante, realizar donaciones a partidos políticos no está incluido como “relación política”.