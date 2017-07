Los e-Sports, centro de las miradas de la Tenerife Lan Party

La Tenerife Lan Party será el punto de reunión en el que miles de aficionados a las nuevas tecnologías, que convivirán durante 6 días, las 24 horas. Los asistentes a la zona TLP LAN Party, denominados teleperos, instalarán sus equipos informáticos en el Recinto ferial de Tenerife para navegar con la mayor conexión, hacer nuevos amigos y vivir una experiencia única con la infinidad de actividades de TLP Tenerife. En esta nueva edición se volverán a batir récords en cuanto a participantes y la venta de sus entradas.

Dentro de las actividades que se llevarán a cabo en la TLP destacan los e-sports. Al igual que ocurrió con los deportes tradicionales, los eSports nacieron como un entretenimiento, para convertirse, con el paso del tiempo, en un espectáculo competitivo.

Como no puede ser de otra manera, los Torneos Oficiales de los e-sports dentro de la Tenerife Lan Party se consideran el campeonato de Canarias. Y los mejores de Leogue of Legends y Clash Royale competirán con equipos equipos o jugadores invitados a nivel nacional en el ROG Island of Legends, donde se pondrán en juego suculentos premios.

Este miércoles comenzarán las primeras rondas de los diferentes torneos de e-Sports que se desarrollarán hasta el próximo sábado.

League of Legends

Uno de los torneos por excelencia en el TLP es el League of Legends. Hasta 64 equipos formados exclusivamente por participantes de TLP Tenerife 2017 podrán inscribirse en esta competición. Además del premio en metálico, el equipo ganador del torneo obtendrá una plaza en el torneo ROG Island of Legends, donde se enfrentará a equipos profesionales de ámbito internacional, y por los 2.100 euros en premios del torneo de League of Legends (1.200 para el ganador, 600 para el segundo, 200 para el tercero y 100 euros para el cuarto). A partir de 2014, nació este torneo Island of Legends, cuyo principal atractivo radica en los enfrentamientos entre equipos profesionales invitados y equipos amateurs clasificados en TLP Tenerife.

Los equipos canarios más destacados que lucharán por el título son el Mayek Club (Justice Flujo, Elmo, Wèrto, Hyssen y St1l3), el The Moya Team TMT @TMTeSport" target="_blank">@TMTeSport (ChôeGo, Insecto, Infinity, Guataca y Nezzk1), Islands Gaming @IslandsGaming" target="_blank">@IslandsGaming (IG Shôck, Peludo, CoralSykes, Lift y SantoJacoso), Juggernaut Gamin @GcJuggernaut" target="_blank">@GcJuggernautg (Pirla, xPako, Checö, Seckö y Rudy puro gofio).

En esta ocasión están invidados al Islas of Legends los equipos del ASUS ROG ARMY, como vigente campeón, The G-Lab Penguins, eMonkey club (clasificado de Arena GG), junto al conjunto clasificado desde la TLP. El ganador se llevará 3.000 euros, y 2.000 el segundo clasificado.

Clash Royale

Reservado exclusivamente para participantes de TLP Tenerife 2017, hasta 256 jugadores podrán inscribirse en esta competición. Prepara a conciencia tus mazos y salta a la arena para lograr la victoria. Si consigues imponerte, podrás ganar 1.450 euros, pero tendrás un último desafío: ser uno de los jugadores que tomarán parte del torneo ROG Island of Legends, donde te enfrentarás a los mejores jugadores de este videojuego donde se pondrán en juego 3.000 euros (1.500 euros par el ganador, 900 para el segundo, 400 para el tercer puesto y 200 al cuarto clasificado).

ROG Island of Legends de Clash Royale enfrentará a jugadores profesionales invitados contra jugadores clasificados dentro de TLP Tenerife y a través de ArenaGG.com. Este torneo se disputará a lo largo del jueves 20 y viernes 21. Además de los cuatro jugadores que saldrán de la TLP participarán como invitados Malcaide (Team Heretics), Varik0 (Team Queso), Peke (PAM eSports), Marieteee (KIYF).

Hearthstone



Reservado exclusivamente para participantes de TLP Tenerife 2017, hasta 128 jugadores podrán inscribirse en esta competición. Las capturas de los mazos a utilizar en el torneo deberán ser enviados a hearthstone@tlp-tenerife.com, siendo la fecha límite para enviar los mismos el martes 18 de Julio a las 17:00 horas.

El juego de cartas virtual más importante solo es apto para los más estrategas. Anticípate a tu rival, estudia sus cartas y prepara tus legendarias para destruir sus esperanzas de luchar por los 1.450 euros en premios del Torneo Oficial TLP2017 de Hearthstone.

Entre la gran cantidad de jugadores podremos destacar a Cristo Socas rufflesOTK del Mayek Club, el favorito al triunfo pues ha vencido en las últimas competiciones.

Super Smash Bros

Reservado exclusivamente para participantes de TLP Tenerife 2017, hasta 64 jugadores podrán inscribirse en esta competición. Zelda, Kirby, Mario, Samus… Los mejores personajes de Nintendo se enfrentan en el mejor juego de lucha de la gran N. Encarna a tu favorito, salta al campo de batalla y lucha por los 1.450 euros de prize pool del Torneo Oficial TLP2017. Entre los participantes estará Nauzet Nau Bethencourt de Mayek Club, que regresa de su Erasmus en Noruega para esta cita.

Overwatch

Hasta 64 equipos formados exclusivamente por seis participantes de TLP Tenerife 2017 podrán inscribirse en esta competición. El torneo del GOTY del 2016: Overwatch. Intensas batallas de seis contra seis harán de esta competición todo un espectáculo. Los equipos competirán por los 1.800 euros de prize pool.

FIFA 2017

Reservado exclusivamente para participantes de TLP Tenerife 2017, hasta 128 jugadores podrán inscribirse en la competición del rey de los simuladores de fútbol, el FIFA2017, que no podía faltar en la TLP. Lo determinante serán tus habilidades con el mando y tu puntería de cara a puerta. Los mejores se disputarán 2.050 euros en premios en el Torneo Oficial TLP2017 de FIFA17.