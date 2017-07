“Los PMM del Gobierno de Canarias para Arona y Adeje caerán”

Felipe Campos tiene fama de ser un abogado mediático y controvertido. Ha tenido un protagonismo activo en sonados episodios judiciales, casi siempre relacionados con casos de corrupción. Los Planes de Modernización y Mejora Turística del Gobierno de Canarias (PMM), la normativa que busca fomentar la renovación urbana para la mejora de los destinos turísticos del Archipiélago a través de una serie de incentivos, entre ellos, la posibilidad de incrementar la edificabilidad, son ahora su prioridad. Está convencido “al cien por cien” de que los planes de Adeje y La Caleta, ya aprobados, caerán, y los de Arona, en tramitación, “no saldrán adelante, porque son ilegales”.

-Usted se ha erigido en una de las voces más críticas contra los Planes de Modernización y Mejora Turística, tanto de Arona (Playa de Las Américas y Los Cristianos) como de Adeje. ¿Por qué?

“Porque son ilegales. En ambos casos, bajo el pretexto de la renovación turística hacen una modificación completa del planeamiento y están usurpando competencias municipales. Ese es el primer error”.

-¿La ley no permite entrar en el ámbito de los ayuntamientos para modernizar la planta alojativa?

“La ley dice que los PMM del Gobierno pueden modificar con ese objetivo el planeamiento municipal vigente, pero con la finalidad de viabilizar la renovación turística. Además, en todo plan general tiene que haber una memoria; es obligado, bajo pena de causa de nulidad, que en la memoria del plan esté justificado que toda la actuación sobre el planeamiento municipal tiene que estar motivada por la renovación turística. Y en la memoria no hay ninguna justificación”.

-Entonces, ¿de qué manera, a su juicio, tendría que actuar el Gobierno de Canarias para viabilizar esa mejora de los núcleos turísticos?

“Un plan de mejora legal sería actuar en establecimientos determinados y desarrollar en alguno concreto una operación de renovación con incremento de edificabilidad. Pero no se hace eso, se actúa sobre cinco o seis piezas y luego revisan todo el planeamiento. Y es ahí donde se producen cosas muy graves: se falsifican las alineaciones, meten en ordenación, dejan fuera de ordenación… pero la base de todo es que estos documentos son ilegales. Insisto, el Gobierno de Canarias no puede acometer una revisión del planeamiento municipal y lo está haciendo, está usurpando competencias municipales”.

-Sea como fuere el plan de Las Américas no termina de salir después de varios intentos. ¿Por qué cree que no acaba de ver la luz?

“El PMM de Arona no va a salir y el de Adeje lo van a anular los tribunales. Eso se lo garantizo yo al 100%. Arona está ya por la tercera versión. Salió un PMM en 2015, se hicieron alegaciones y acabó en la basura. La segunda fue en 2016 y corrió la misma suerte. Ahora quieren sacar una tercera versión después del verano”.

-¿Cuál es la causa de que no hayan prosperado después de dos intentos?

“Porque los documentos son tan manifiestamente ilegales que no los pueden aprobar. Lo que hay que preguntarse es si todo un Gobierno de Canarias no tiene capacidad para hacer un Plan de Modernización y Mejora. ¿Vamos a estar cuatro años con un municipio bloqueado?”

-¿Cómo enjuicia la actitud de los empresarios hoteleros, entre los que no prima, precisamente, una posición de unidad sobre este asunto?

“Me parece que el empresariado lo que tendría que exigir es que se haga un documento seguro. Es decir, o el Gobierno hace un PMM ajustado a la ley, renovando piezas determinadas y justificándolo que es así, o que el Ayuntamiento haga un plan y ordene todo el municipio. Lo que no se puede pretender es que el Gobierno de Canarias haga un planeamiento para todo el municipio, porque eso es ilegal”.

-Comerciantes de Las Verónicas, una de las zonas en la que podría construirse una edificación de nueve plantas, hablan de un posible pelotazo urbanístico…

“Cabe preguntarse si lo que se pretende es que se apruebe un PMM a toda velocidad, para que entre en vigor y sacar una licencia a toda pastilla antes de que se anule. ¿Eso, de verdad, es lo que pretende un empresario serio? Un empresariado serio debería demandar instrumentos para generar seguridad jurídica. Hoy por hoy, todo el mundo sabe que estos PMM son ilegales”.

-¿Cómo interpreta la posición de Ashotel, cuyo presidente exige la aprobación ya del PMM de Arona?

“Me llama muchísimo la atención. Cualquier hotelero de toda la vida renueva sus hoteles sin necesidad de que le den incremento de edificabilidad”.

-Por tanto, usted lo que viene a denunciar es que los Planes de Modernización y Mejora Turística funcionan como un Plan General…

“Esa es la realidad y no pueden hacerlo. La planificación es municipal. La pregunta es por qué los hoteleros no critican al Gobierno que va por la tercera versión en Arona y no tiene capacidad de sacarlo. ¿No hay nadie responsable de que no hayan salido esos documentos? Los PMM parece que estaban hechos para que nadie los recurriera. Y digo más, cuando hemos tenido alguna vistilla sobre este tema, el propio redactor de los PMM ha reconocido abiertamente en el tribunal que estaban haciendo una revisión del Plan General. Y también que en los núcleos residenciales saben que no deben actuar pero actúan. No entiendo cómo el Gobierno insiste en este instrumento que es completamente ilegal”.

-¿Ve algún empeño especial en el Gobierno para aprobar estos PMM?

“No lo sé, me lo puedo imaginar, pero no lo sé”.

-¿Por qué está tan convencido de que los planes de Adeje, ya vigentes, los tumbará la Justicia?

“Ya estoy haciendo la demanda. Se aprobaron a toda velocidad, no cuentan con informe de Costas, que es una causa de nulidad de pleno derecho, ni con evaluación ambiental, y tiene un informe desfavorable de Telecomunicaciones. Un auténtico despropósito. A todo eso hay que añadir que hablamos de instrumentos para actuar sobre instalaciones y núcleos turísticos obsoletos, y en zonas obsoletas del Sur como Costa del Silencio y Las Galletas no se actúa. Sí se hace, en cambio, sobre zonas nuevas y residenciales”.

-Si es como usted dice, serían varias irregularidades…

“En el caso de Adeje se falsifican los datos de edificabilidad. Hay un montón de hoteles en el municipio que se han hecho sobre espacios públicos y el PMM se ha dedicado a alterar las alineaciones metiendo en ordenación establecimientos y cambiando la titularidad de uso público-privado. Te puedo decir que hay un hotel, del que me reservo el nombre, que tiene 2.500 metros en zonas públicas”.



-El Ayuntamiento de Arona rechazó con tres informes (técnico, jurídico y económico) el marco urbanístico que pretende facilitar el Gobierno de Canarias en Las Américas y Los Cristianos. ¿Esa

posición qué peso tiene a la hora de frenar estos planes?

“El Ayuntamiento de Arona, por lo que leo en prensa, no quiere estos Planes de Modernización y Mejora, lo cual deja al Gobierno de Canarias con menos capacidad jurídica. Porque si el titular de la competencia municipal no quiere un PMM el Gobierno no puede hacerlo”.

-Pero hay PMM que han funcionado muy bien en determinadas zonas turísticas del Archipiélago, ¿o no?

“El PMM que prevé la ley es perfecto, pero los que se están haciendo son ilegales, porque suponen una revisión del plan general. No se puede hacer con los PMM una revisión del plan general diciendo aquí hago esto, allí aquello, aquí quito, aquí pongo, aquí subo, aquí bajo, dejo fuera de ordenación 200.000 metros y no lo justifico, un centro comercial ilegal lo meto en ordenación… Esto no tiene ni pies ni cabeza. Es una auténtica aberración. Los empresarios deberían ser los primeros interesados en que las cosas se hicieran de otra manera. Los PMM son una huida hacia ninguna parte”.