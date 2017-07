Luis García: “Donde realmente harían falta los PMM es en Ten Bel y Costa del Silencio”

“El Ayuntamiento de Arona y este Gobierno que lleva dos años, siempre que nos hemos reunido con la Viceconsejería de Planificación Territorial del Gobierno de Canarias hemos dicho que si hay un territorio, un ámbito turístico en la isla de Tenerife en donde haría falta un Plan de Modernización, Mejora y complementación de la calidad turística (PMM), ese no es otro que Ten Bel y Costa del Silencio”, algo que “defendemos desde hace dos años y a lo que el Gobierno de Canarias se negó”, afirmó en La Carretera del Sur, de Onda Tenerife, Luis García, concejal de Urbanismo del Consistorio sureño.

El concejal ponía los ejemplos del “Puerto de la Cruz, y Callao Salvaje y Playa Paraíso, en Adeje”, como “zonas turísticas altamente residencializadas, como Costa del Silencio o Ten Bel, en donde han funcionado bien los PMM. “No entiendo por qué aquí no se puede realizar uno y seguiremos insistiendo este miércoles [hoy] en la reunión que mantengamos en la Viceconsejería”, afirmó el edil de Urbanismo.

En concreto, Luis García se reúne hoy con responsables de la Viceconsejería de Política Territorial para conocer “los trazos gruesos” del tercer proyecto de los PMM que elabora el Gobierno de Canarias para Playa de las Américas, después de ser descartados los dos primeros. “Si al final los PMM son aprobados -afirmó García-, nosotros tenemos que recogerlo sí o sí en el planeamiento general e incluirlo en el mismo”, aunque dejó claro, como pronosticó el abogado Felipe Campos en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, que “si son ilegales, desde luego que no se incluirían en el documento del Plan General”.

El edil no cree que los PMM sean un PGO encubierto, aunque señaló que “somos el último territorio de las Islas Canarias que no ha implantado los PMM, al declinar los dos que nos ofrecieron, aunque sí es cierto que llevamos trabajando un año para que este tercero que viene ahora podamos aceptarlo. Se comenta que los PMM nacen viciados porque, para algunos, intentan suplantar la autonomía municipal en lo que a la ordenación del territorio se refiere, pero sí que es cierto que también la ley le da una potestad que no podemos poner en duda. Eso sí, vamos a ser rigurosos con esos documentos, porque Arona no necesita hacer malabares ni jugarse su futuro otra vez con un documento que pueda tener informes desfavorables, y mucho menos cuando al menos espero licitar el PGO en este mes de julio. La herramienta fundamental que necesita Arona no son los PMM, sino un Plan General, aunque unos PMM legales solventarían parte del problema, aunque esto no depende del Ayuntamiento, sino de la Viceconsejería”, recalcó. Sobre la posibilidad de que esos PMM pudieran admitir edificios de nueve plantas en la zona de Verónicas, Luis García se muestra contrario, “por supuesto”, y afirmó que está “totalmente en desacuerdo con esas denominadas actuaciones de dotación. Aunque el papel lo aguante todo, está claro que Arona es un municipio muy complicado, y sin PGO desde hace 30 años se hace muy difícil poder afirmar ahora si ese tipo de edificaciones caben o no, de ahí la importancia del PGO”, que el edil espera poder completar antes de que acabe el año y dar así soluciones, por ejemplo, a “urbanizaciones sin recepcionar” como Ten Bel.

“Este mes espero licitar el pliego técnico del Plan General”

“Arona partía de menos diez y ahora estamos trabajando para tener el PGO. Puedo adelantar que tengo prácticamente terminado el pliego técnico para este mes, faltaría solo el administrativo, que es relativamente sencillo, para tener un planeamiento adaptado a las necesidades actuales, lejos del que tenemos que manejar, que data de 1993”.