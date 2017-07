May suspende a una diputada de su partido por usar lenguaje racista

La primera ministra británica, Theresa May, ha suspendido este lunes a una diputada de su partido por emplear lenguaje racista en un evento sobre las implicaciones del Brexit.



Anne Marie Morris, que hizo campaña para dejar la Unión Europea en el referéndum de 2016, ha utilizado una expresión xenófoba al expresar su punto de vista sobre cómo se podría negociar un buen acuerdo de salida en los dos años establecidos para las conversaciones.

“Y luego llegamos al verdadero ‘negrata en la pila de madera’ que es, en dos años, lo que sucederá si no hay un acuerdo”, ha dicho Morris a un grupo de políticos, abogados y altos funcionarios de la ciudad.

La expresión significa que si el acuerdo no se cumple será porque se haya hecho algo de manera incorrecta y ocultado información. La diputada ha empleado “nigger”, una expresión ofensiva para denominar a las personas negras.

Varios diputados, tanto de la oposición como de dentro de su propio partido, han pedido la suspensión de Morris pese a la disculpa posterior de la diputada, que ha declarado que “el comentario no fue intencional”. May, sin embargo, lo ha calificado de “completamente inaceptable”.

“Inmediatamente pedí su suspensión al coordinador del grupo parlamentario”, ha informado la primera ministra. “Un lenguaje como este no tiene ningún lugar en política ni en la sociedad actual”, ha sentenciado. May no ha dicho cuánto tiempo va a durar la suspensión y si baraja la expulsión definitiva.

La suspensión implica que Morris queda excluida del partido y ocupará su escaño como independiente. Aunque lo más probable es que continúe votando acorde al Gobierno, esta inhabilitación podría reducir las posibilidades de sacar adelante las medidas presentadas por el Partido Conservador, cuya mayoría ya depende de un partido minoritario.