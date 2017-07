“Me encanta cuando piden hablar con el director y aparezco yo”

El 41% de los establecimientos hoteleros de Tenerife está dirigido por mujeres, según un estudio de la patronal hotelera Ashotel. Una cifra más o menos equilibrada, pero que se disipa cuando analizamos el tipo de establecimiento que dirigen, ya que la presencia de mujeres en puestos de dirección es mayor en apartamentos que en hoteles y también en establecimientos de menor categoría. El caso de Cristina de Juan es una excepción. Dirige el hotel Bahía de Duque, perteneciente al Grupo CIO, al que ha estado vinculada desde hace tiempo y donde ha ido pasando por diferentes departamentos hasta llegar ahora a la dirección. Junto al equipo de dirección, formado por ocho personas (la mayoría mujeres), lleva el día a día del hotel.

-Teniendo en cuenta que las mujeres apenas llegan a puestos de alta dirección en los hoteles de alta categoría ¿nota algunos reparos?

“Dentro de la estructura del hotel no he notado ninguna distinción ni diferencia ni ha sido complicado. Fuera ya es diferente o, incluso, cuando algún cliente pide hablar con la dirección y se encuentra conmigo. Se quedan sorprendidos porque lo que esperan es encontrarse con un hombre. A mi me encanta ese momento porque digo: no, la directora soy yo”.

-¿Por qué cree que cuesta tanto la incorporación de la mujer a los puestos de alta dirección, sobre todo teniendo en cuenta que la preparación es la misma o, incluso, mejor?

“Creo que es una mezcla de muchas cosas. La preparación, lo dudo, porque las mujeres somos las que sacamos las mejores notas y tenemos buena cualificación. Pero es cierto que llega un momento en el que se cruza la decisión de formar una familia. Yo acabo de ser madre hace unos meses y te planteas determinadas cosas. En mi caso lo tenía claro, pero, a lo mejor, si te pilla en otro momento… La sociedad siempre nos ha inculcado que tenemos que ser la gran madre, esposa, llevar la casa…No obstante, creo que las cosas están cambiando. Nosotros en el hotel lo tenemos claro. La sociedad aún tiene que cambiar algunas cosas. Tenga en cuenta que, hasta hace poco, y seguro que en algunas empresas aún ocurre, se le preguntaba a la mujer si tenía intención de ser madre, cosa que al hombre nunca se le preguntaba. Se está avanzando, pero quedan cosas por hacer”.

-El sector turístico es un sector muy masculinizado ¿cómo lo lleva?

“Es raro la verdad. En la mayoría de las reuniones hay muchos más hombres que mujeres, que ocupan, sobre todo, la parte comercial. Y fíjese que creo que el toque de organización femenino para la dirección y organización de un hotel es un plus y esa debe ser la tendencia”.

-Los empresarios del sector se quejan de que no encuentran personal formado ¿es cierto esto?

“Mire, en esto si le puedo decir que hemos avanzado poco. En el caso del Bahía del Duque tenemos una de las mayores plantillas de un hotel de cinco estrellas. ¿Por qué?, pues porque formamos a nuestra gente de forma interna en idiomas, servicios… Nos ha rentado más tener una estructura de personal pesada, pero bien formada, que conseguir personal de fuera que te venga formado, porque esto es súper complicado. Además, el hotel tiene predilección por la gente de aquí, pero sigue siendo complicadísimo,para todos los puestos, desde abajo hasta arriba. Para el hotel lo principal es el servicio, por eso necesitamos personal bien formado y preferimos hacerlo nosotros”.

-¿Es importante en este sentido vincular la productividad y la formación con los salarios?

“Si. Nosotros la calculamos. Me parece un plus para que el empleado esté motivado. Es una win situation, es decir, tú ganas, yo gano. Es lo ideal para todas las empresas, y es una manera justa de motivar. Ganamos todos, la empresa y el empresario. Es lo ideal que cuando gane la empresa también gane el empleado”.

-El sector turístico, la verdad, es que da pocos quebraderos de cabeza. ¿Han notado ustedes una merma o reducción de clientes, teniendo en cuenta que son una industria de cinco estrellas?

“No. La verdad es que tenemos un porcentaje de repetición de más del 35% y nos hemos mantenido. Ha habido un cierto porcentaje de clientes prestados que se notó el año pasado. De hecho, ni siquiera creo que estuviéramos preparados. El hotel, sí, porque estamos preparados para tener el hotel lleno, pero sí entiendo que en algunos casos se hayan desbordado”.

-¿Han tenido ustedes turistas ingleses intoxicados? No lo digo por nada, sino en relación con las denuncias falsas por intoxicación de estos turistas, que parece que los tribunales ya no les están dando la razón.

“Nosotros gracias a Dios no hemos tenido ninguna denuncia, pero es verdad que es una situación preocupante, porque vienen amparados por sus leyes. Los alemanes, por ejemplo, también tienen leyes que los amparan. Sin ir más lejos, ellos pueden pedir que se les devuelva parte del dinero si hay ruidos externos al hotel por obras, pero casi nunca ocurre. Tienen una mentalidad distinta; ni mejor ni peor, solo diferente”.