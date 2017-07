El mejor chef del mundo elabora bombones con niños tinerfeños

“Uno de los mejores consejos que he recibido me lo dio Juli Soler, exsocio de elBulli ya fallecido, quien me dijo que es mejor ir todos los días a un restaurante que abrirlo como negocio”. Así se expresó ayer Ferran Adrià durante la presentación del libro Mise en Place. Una guía para gestionar tu restaurante, que ha sido desarrollado por un equipo mixto de trabajo de CaixaBank y elBullifoundation. El lugar escogido, dada la expectación que siempre despierta el chef de elBulli, fue el Auditorio Adán Martín, donde se congregaron más de 400 emprendedores y empresarios del sector de la restauración.

Adriá fue presentado por el director territorial de CaixaBank, Manuel Afonso, quien elogió la figura del chef y destacó datos de la biografía de quien llegó a ocupar la portada de The New York Times. Adrià comenzó su intervención recordando que en los años 1988-1989 pasó dos inviernos trabajando en el sur de Tenerife conociendo más la “noche que el día”, recordó divertido.

Con un tono desenfadado, aprovechó para desmentir algunas informaciones, como que elBulli había cerrado, cuando solo fue el restaurante, pero se continuó con la fundación o el laboratorios de ideas; o que no ganara dinero cuando tenían una larga lista de personas que querían degustar “los platos que elaborábamos y se podía haber subido los precios, que hay clientes que lo hubieran pagado sin problema”. Lo que ocurrió fue que en elBulli, un “restaurante de arte culinario”, se llegó a un formato que no podía crecer más. Adrià dijo que cuando le preguntan si todavía tiene “mono” de restaurante, recuerda las palabras de Juli Soler, mientras puso de relieve lo sacrificado y esclavo que es este oficio, entre otras razones, por las interminables jornadas de trabajo.

“La innovación es buscarse la vida” fue el mensaje que lanzó a los emprendedores que se encontraban reunidos en uno de los salones del Auditorio, a la vez que precisaba que el 70% de las pymes cierran al cabo de cinco años. Antes de abrir un restaurantes hay una ecuación perfecta que se debe conocer: “lo que tú quieres ofrecer, lo que inviertes, lo que el cliente quiere, lo que quieres ganar y tienes que ganar y cómo quieres vivir”. Todas las circunstancias pesan, incluso si estás casado o tienes hijos que atender, dado que estarás trabajando sábados, domingos o festivos. “¿Saben cuál fue el éxito de elBulli?, preguntó. “Que todos estábamos solteros”.

Todas estas preguntas recayeron sobre un joven emprendedor que quiere abrir un negocio en el norte de la Isla y que se prestó voluntariamente al interrogatorio, entre comillas, al que le sometió Adriá para comprobar si, a su juicio, iba por el buen camino, aunque después el hiciera lo que estimara más oportuno.

El cocinero dejó claro que a la hora de abrir un negocio, no solo de restauración, hay que tener en cuenta todos los factores. Y puso como ejemplo que su hermano Albert ha abierto siete restaurantes temáticos en Barcelona a poca distancia uno de otro y que precisamente el que más tardó en que entrara dinero, nada menos que dos años, fue el mexicano.

Dos jóvenes, recién salidos de la escuela de gastronomía, aprovecharon la oportunidad para pedir que les echara una mano con el fin de aprender en uno de los restaurantes de Albert. La respuesta no se hizo esperar: “Ustedes no pasarían las pruebas de selección. Todavía tienen mucho que aprender. No pierdan el tiempo y vayan a una hamburguesería, por ejemplo, a currar y aprender”.

“Los pequeños, por primera vez en la historia, quieren cocinar”

< > Más de 200 niños disfrutaron junto a Ferran Adrià de una jornada culinaria | FOTO: Sergio Méndez

“Los niños, por primera vez en la historia, quieren cocinar. Esa es la gran revolución de este siglo”, anunció ayer Ferran Adrià ante una nutrida representación de pequeños de Tenerife acompañados de sus padres. Si por la mañana los emprendedores llenaron el Auditorio, por la tarde fueron unos 200 niños que se disputaban responder a las preguntas del chef, quien prometió al inicio de su intervención que les haría pensar. Y así fue, con una naranja o un tomate en las manos, preguntaba si era una fruta, una hortaliza o un vegetal, o si cocinar es coger un cuchillo para pelar un tomate. Sucesión de preguntas que incluso los propios padres erraban, mientras los niños reían. El que revolucionara la gastronomía desde un rincón alejado de Gerona afirmó contundente que, de aquí a cinco años, los más menudos prepararán la comida en sus casas. “Esta es la revolución” que vamos a vivir, y como prueba está que “la gente hoy en día ve más MasterChef que los partidos de fútbol y quiere participar en el programa, destacó. Entre los interrogantes que planteó a su audiencia fue qué es comer sano, que no es precisamente ingerir lo que te gusta. Este era otro de los mensajes que lanzó, ya que precisamente con una dieta saludable se pueden evitar muchas enfermedades y reducir el gasto sanitario, que de lo contrario será insostenible. Mientras disertaba, dos parejas de niños de Tenerife, ayudados por un cocinero de elBullifoundation, elaboraban varios platos; entre ellos, un gajo de naranja envuelto en chocolate.