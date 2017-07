Mil gatos asilvestrados siguen sin censar a 15 días del fin del plazo

El 31 de julio se cumplirán tres meses desde que entrara en vigor la nueva Ordenanza de Tenencia de Animales de Santa Cruz, una norma que, entre otros muchos asuntos, regula las colonias de gatos asilvestrados. Una regulación que implica que haya un responsable, con nombres y apellidos, que contabilice el número de felinos, y por último, proceda a su esterilización, proceso este que correrá a cargo del Ayuntamiento. La ordenanza establece tres meses para que se produzca esa identificación y si trascurrido ese tiempo, explica el concejal de Medio Ambiente de Santa Cruz, Carlos Correa (PP), “no hay censo, ni registro, las colonias no podrán estar”. A falta de 15 días para que se cumpla ese plazo, confirma Correa que no se ha presentado ni una sola solicitud para la regularización de colonias de gatos. En Santa Cruz, según los datos del Ayuntamiento, que son de 2006, existen cerca de un millar de gatos callejeros.

Ayer, desde el grupo de Podemos en el Cabildo, se llamaba la atención sobre este asunto al denunciar que son varias las protectoras de animales las que se han manifestado en contra de la regulación impuesta por el Ayuntamiento a través de la ordenanza así como por el escaso tiempo que a su juicio suponen tres meses para un proceso que resulta complejo. Queja esta de la que también se ha hecho eco el grupo municipal de IU que la lleva al próximo Pleno.

Desde el Cabildo, la consejera insular de Podemos, Mila Hormiga, se convertía en portavoz de estas protectoras y alertaba sobre “el malestar que está generando el Ayuntamiento entre colectivos animalistas y particulares por los desaciertos de este protocolo. “Implementar un Proyecto de Captura, Esterilización y Suelta (CES) para las colonias de gatos ferales de Santa Cruz para cumplir el expediente no basta, no es la solución; hay que respetar a los animales, tener en cuenta sus comportamientos y conciliarlos con el medio urbano”, destacó Hormiga en un comunicado.

Bienestar Animal

Podemos explicó que varias asociaciones y particulares presentarán un escrito dirigido al responsable del área de Medio Ambiente capitalino para exigirle que rectifique ese protocolo y que, además, la formación propondrá abrir debate en el Cabildo a través del Consejo Insular de Bienestar y Protección Animal. Señala Hormiga que, como ponen de manifiesto en ese escrito, “resulta que las directrices y documentos que definen cómo se va a llevar la gestión de las colonias de gatos de Santa Cuz, descargan la mayor parte de las responsabilidades en las personas que cuidan los gatos asilvestrados, marcan plazos ilógicos para censar y, además, se han elaborado sin contar con las asociaciones y personas particulares”.

Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, Correa, aseguró ayer no haber recibido ningún escrito aún pero que la próxima semana está prevista una reunión. Sí que detalló que el pasado seis de junio mantuvo un encuentro con las protectoras, al que, “algunas de estas asociaciones decidieron no acudir”. Según el edil, “se les explicó que entendíamos que era un proceso complicado y que estábamos dispuestos a ser laxos en los tiempos y, aunque la fecha sea la del 31 de julio, las solicitudes que se presentaran después serían admitidas. También dejamos claro que la ampliación del plazo no sería indefinida”.

Carlos Correa insistió en que ahora solo es necesario dar el nombre del responsable y el número de felinos de la colonia y ya será en un segundo paso, más adelante, cuando se proceda a la esterilización.