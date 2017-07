Murray da una lección de feminismo a un periodista en Wimbledon

Andy Murray ha dado una lección de feminismo. El tenista, tras su derrota en cuartos de Wimbledon, interrumpió a un periodista que aseguraba que “Sam Querrey es el primer tenista estadounidense en llegar a semifinales de un Grand Slam desde 2009…”. “Tenista hombre”, matizó el jugador escocés.

De hecho, Serena Williams ha ganado 13 desde 2009.

Sir Andrew Murray is NOT amused with your casual sexism! #wimbledon pic.twitter.com/a6pTpHCFSr

No es la primera vez que Murray hace hincapié en corregir a periodistas que no parecen tomar en serio al deporte femenino. Como bien apuntan desde Público, ya en 2016 el tenista escocés tuvo esta perla en una rueda de prensa: “Eres el primer tenista en ganar dos medallas de oro olímpicas”, a lo que Murray le contesta que Serena y Venus Williams habían conseguido cuatro cada una.

John Inverdale: you're 1st person to win 2 Olympic tennis golds! Andy Murray: "Venus and Serena have won four each" pic.twitter.com/R1xU3PVulB

— Mary Mc Intyre (@Mc1988) 15 de agosto de 2016