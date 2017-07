Músculo, adrenalina y fotos de Tenerife en Instagram

Juan Carlos Pérez / Khushi Bathia

Lugares de difícil acceso e insólita belleza ocultos a los ojos de la mayoría y espectaculares fotografías a cada cual más imposible. Proliferan en las redes sociales perfiles de usuarios que hacen las delicias de sus seguidores poniendo al descubierto el lado más salvaje de Tenerife. Acumulan ‘Me gusta’ por miles y la fascinación domina entre la masa de comentarios que genera cada una de sus publicaciones.

Caso particularmente llamativo es el de Rubén, conocido en Instagram con el nombre @ralobiza. Asturiano de nacimiento, pasó parte de su infancia y adolescencia disfrutando de los paisajes y parajes de los Picos de Europa, por lo que desde siempre ha mantenido una especial relación con la naturaleza. Un vídeo suyo colgado en Instagram recorriendo las ruinas de una vieja estación de bombeo en la costa del municipio tinerfeño de Los Realejos dio la vuelta a España el año pasado. Desde entonces, se han ido sumando a esta red social más usuarios que, como él y otros antes que él, recorren la isla en busca del más difícil y bonito todavía para plasmarlo en llamativas instantáneas. Un esfuerzo y dedicación que está poniendo a Tenerife en el punto de mira de los amantes del turismo de naturaleza de todo el mundo.

“Instagram se ha convertido en el mejor expositor de los encantos de Tenerife y de Canarias. Recibimos muchos comentarios y ‘Me gusta’ de todas partes del mundo”, explica Rubén, quien asegura que “detrás de cada fotografía hay muchas horas de entrenamiento y litros de sudor”. El proceso de descubrimiento es sencillo: “nosotros salimos a ‘risquear’ y durante esos esfuerzos los lugares aparecen solos. Después viene la foto. Pero nunca es al revés”. En cada excursión van “como mínimo dos personas” y precisa que lo hacen así por seguridad y para facilitar la captura de las fotos, que sacan con sus teléfonos móviles. Cuenta con un compañero habitual de aventuras, otro usuario, @negrarin, y sostiene que nunca salen con personas que no tengan al menos su “misma condición física” para evitar ir más despacio en sus marchas y temerosos de sufrir un accidente.

Y es que algunas de sus proezas no están al alcance de todos. Rubén es habitual corredor de maratones, ultras y pruebas K42, para las que se prepara a conciencia y su entrenamiento militar como profesional de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra (FAMET) completan un portentoso físico al que, nos confiesa, suma otro importante ingrediente: “me encanta el peligro”.

Además, el asturiano cuenta con otro factor que ayuda y mucho: “Mi trabajo consiste en estar casi todo el día volando helicópteros. Si algo me llama la atención durante un vuelo lo marco en el mapa y lo guardo para la próxima salida”, explica.

Reconoce que su fuente de inspiración inicial fue otro usuario de esta red social, @cantolinc, quien antes del boom de Instagram llevaba tiempo con un proyecto llamado wildcanarias.com: “ahora Instagram lo pone más fácil”.

Aunque le proponen continuamente hacer de guía para grupos de personas que quieren conocer esos rincones de Tenerife, incluso a cambio de dinero, añade que ha declinado siempre estos ofrecimientos por los motivos que ya ha explicado.

“Luego hay otras personas que solo quieren ir a hacerse la foto” apunta Rubén, a los que tampoco lleva alegando que es de la opinión de que “el que quiera una foto que se la trabaje. Que camine, que disfrute del entorno y descubra los lugares por sí mismo”.

Concluye reivindicando que ellos son en realidad “deportistas, aventureros y amantes de la naturaleza”.

< > Rubén, con compañeros sobre uno de los balcones de anaga. Instagram (@ralobiza)

EL SECRETO DE LAS FOTOS

Este asturiano es de aquellos que creen que una fotografía de un paisaje dice más si hay una persona en la composición: “Trato de transmitir lo que siento al estar en ese lugar, mis sensaciones: placer, paz, libertad… Así la gente se traslada y se pone en mi situación”.

EL TOP DE LA ISLA

Preguntado por los lugares que más le han cautivado de entre todos los descubiertos en la Isla Rubén lo tiene claro: “En cuanto a playas, la más especial para mí es Ocadila, pero es muy peligroso llegar y pocos saben hacerlo. Es un ‘Top’”. Cuando habla de charcos tampoco tiene dudas y elige La Mareta, en la costa del municipio de Icod de Los Vinos, como el “más hermoso”, del que explica que “hace un año no lo conocía casi nadie, pero ahora por las redes sociales ha código mucha fama”, aunque también asegura que es algo traicionero y no lo recomienda para principiantes. Si se trata de escoger una zona montañosa apuesta por “cualquiera de las zonas elevadas de Anaga”, para terminar declarándose un enamorado del Roque de las Ánimas, también en el macizo. Lamenta que senderos como el de Las Palmas de Anaga, “con un encanto tan especial”, hayan sido cerrados debido a los desprendimientos. “Es más fácil para las instituciones descatalogarlos que invertir en mantenerlos; no están sabiendo ver el potencial de este tipo de turismo”.

Acaba hablando sobre los Canales de Masca, con bastante reparo, describiéndolos como una experiencia única aunque sin duda la más peligrosa que ha vivido en Tenerife, para terminar recomendando no hacer este recorrido.

El vídeo de Tenerife que vio toda España

El agosto pasado un vídeo publicado en su perfil de Instagram recorriendo una abandonada estación de bombeo en Los Realejos dio la vuelta a España. El DECANO se hizo eco del mismo y televisiones nacionales lo reprodujeron en sus informativos. La espectacularidad de las imágenes provocó una avalancha de imitadores buscando reproducir el éxito, por lo que días después el protagonista quiso advertir en televisión sobre la peligrosidad del lugar y recomendar que no lo emularan.