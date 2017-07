NC ve “ilegal” que Negrín se dé la potestad del multimillonario trámite

El portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento autonómico, Román Rodríguez, sostuvo ayer que la decisión de Santiago Negrín de considerarse “órgano contratante” para el previsto concurso del servicio de informativos, cuya cuantía puede superar los 144 millones de euros, “vulnera de forma flagrante” la Ley de la Radio Televisión Canaria (RTVC).

En concreto Rodríguez detalla que el artículo 10 establece decisión colegiada y la necesidad de mayoría de tres consejeros, entre otros asuntos regulados en el artículo 15 para aprobar contratos de un millón de euros o superiores a esa cantidad económica.

El líder de NC consideró que esta decisión de Negrín es “una nueva vuelta de tuerca que no se puede permitir ” y tachó de “auténtico despropósito” lo que ocurre con la gestión de la RTVC y con su Consejo Rector. Por ello, lamento que “el Parlamento de Canarias no reaccione, al menos la mayoría, pues NC ha puesto a sus cinco diputados al servicio de un acuerdo que permita renovar el ente público”. “A este Consejo Rector y a este presidente hay que quitarlos por el procedimiento legal pertinente, no podemos tolerar que diga que él va a ejercer como órgano de contratación cuando esa consideración es ilegal”, enfatizó el diputado grancanario. A su juicio, “Santiago Negrín vuelve a hacer algo en la línea que le caracteriza, es decir, interpreta las normas en su estricto interés, cuando está claro que él no puede ser órgano de contratación si el contrato es de tal envergadura”.

“Hace tres semanas dije en Junta de Portavoces del Parlamento que esto no podíamos permitirlo por más tiempo, es el auténtico desgobierno de la Radio Televisión Pública Canaria”, apostilló el portavoz de NC.