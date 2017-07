“Muchos preguntan por qué no me voy. Yo también me hago la misma pregunta”

En un inesperado artículo de opinión que el presidente de RTVC, Santiago Negrín, decidió publicar ayer solo en el diario grancanario La Provincia y su filial tinerfeña, La Opinion, él mismo se formulaba y se respondía al interrogante más popular de los ultimos días en Canarias: “¿Por qué no me voy? Yo también me hago la misma pregunta”. La respuesta no fue menos sorprendente: “Por amor a esta televisión y esta radio”.

El controvertido presidente de la Televisión y Radio Pública de Canarias no desperdició la oportunidad para repartir estopa a los diputados que le dejaron con la palabra en la boca el viernes en Parlamento, con especial ensañamiento a su señoría Román Rodríguez. Para el representante del Partido Popular en el Consejo de RTVC, Alberto Padrón, todo fueron flores y cumplidos. Hoy todos los grupos de la oposicion se reuniran nuevamente en Tenerife, para precisar la liturgia parlamentaria por la que optarán en las proximas horas, de cara a “sacar de su despacho” (al que se aferra con uñas y dientes), con la fuerza de nada menos que 39 escaños (de 60), al más polémico de cuantos profesionales han dirigido la tele autonómica en sus 18 años de historian