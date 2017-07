“No aseguro que sea el Tinerfe, pero el hallazgo es patrimonio arqueológico”

José Ramón Siverio es un experto buceador que en febrero, cuando regresaba de una inmersión, frente a las costas de Güímar, vio una enorme mancha negra en el fondo de un arenal inmenso y volvió a sumergirse para observar que se trataba de gran cantidad de piedra chasnera, bien empaquetada, prueba de un naufragio que encontró “por pura casualidad”, afirma el buceador profesional. Aunque ya DIARIO DE AVISOS avanzó que se trataba del Tinerfe, un barco que desapareció en 1862 cuando hacía la ruta de El Médano a Santa Cruz con 35 personas a bordo y una gran carga de losa chasnera, José Ramón Siverio es más cauto: “Por el ancla y las piedras apiladas me hizo pensar que se trataba de un naufragio del siglo XIX o principios del XX. Yo no puedo asegurar que se trata del Tinerfe, pero leyendo el blog de Octavio Rodríguez y dado que ningún otro barco desapareció en esa época, todo apunta a que se trata de él, pero son las autoridades competentes las que tienen que certificarlo”.

El hallazgo fue comunicado al Área de Patrimonio Histórico del Cabildo, y desde ahí se trasladó la información a Comandancia de Marina, que es la que se ha encargado de situar las coordenadas para evitar el expolio, una información que será remitida al Instituto Hidrográfico de la Marina, en Cádiz.

José Ramón Siverio no quiere entrar en especulaciones, pero entiende que “aunque no se trate del Tinerfe, que casi nadie lo duda, lo que está claro es que se trata de un pecio de más de un siglo y eso lo cataloga como patrimonio arqueológico cultural”, aunque reconoce que “resulta una tarea compleja y cara poder extraerlo”, aparte de que visitarlo no está al alcance “de cualquiera”, porque está a mucha profundidad en una zona “muy peligrosa por las corrientes, no aptas para el buceo deportivo”.

Siverio no quiso criticar al Cabildo o las autoridades marinas, pero dejó claro que “si este hallazgo ocurre en cualquier otro país europeo, ya estarían pensando cómo sacarle dinero a un hallazgo de un pecio con más de 150 años de historia”, concluyó.