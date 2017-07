“No es lógico ni justo que el Cabildo nos quiera quitar la balsa de Archifira por incumplir mes y medio”

Damián Pérez Viera lleva seis años como alcalde de Fasnia, uno de los municipios más extensos de Tenerife y también uno de los menos poblados, no por ello menos complicado de gestionar. El agua de riego y el estancamiento de la costa han sido los dos grandes asuntos que han tenido entretenido al mandato en mayoría de los socialistas en Fasnia, después de 23 años de gobiernos nacionalistas, en lo que fue una de las mayores sorpresas electorales en las elecciones municipales de 2011.

-Después de seis años en la Alcaldía, ¿qué ha intentado hacer y no ha podido?

“Este municipio no genera ingresos y dependemos de financiación externa. De los planes de cooperación, de los cuatro que teníamos que resolver, ya se ha hecho el reasfaltado de varias vías en el casco y en La Zarza y estamos a varios días de la licitación de la ampliación del cementerio. Ya tenemos un proyecto de electrificación, que esperamos resolverlo este año, aunque dependemos de unos puntos que debe actualizar Endesa y nos urge hacerlo este año. Y el cuarto es invertir en el cine de Fasnia, aunque ahora ha salido el MEDI del Cabildo y lo ha incluido en el mismo y estamos pendiente de que lo ceda el Gobierno de Canarias, porque pertenece a Patrimonio, de manera similar a las condiciones de lo que se hizo con la Casa de Carta en Santa Cruz. Ese dinero que teníamos previsto para rehabilitar el cine, 400.000 euros, lo vamos a utilizar para el arreglo de la red de agua, y espero que con la ayuda de los técnicos del Cabildo podamos acometer esta obra a lo largo de este año. No solo es el agua que necesitamos, sino la que estamos perdiendo. También tenemos, a través del MEDI, la construcción de un polideportivo y el arreglo de la Iglesia Vieja, símbolo del municipio, mejorando además todo su entorno”.

-¿Y qué pasa entre el Ayuntamiento y el Cabildo, precisamente, por la disputa del embalse de Archifira?

“Esa es la eterna pelea. Con la balsa de Archifira hemos tenido, con el anterior alcalde y el consejero insular de Agricultura, Jesús Morales, unas serias discrepancias, está claro. Es verdad que este año nosotros incumplimos con los agricultores, totalmente de acuerdo. Pero no entiendo por qué solo se penaliza a Fasnia, cuando ha habido también problemas con los agricultores en Los Silos, Buenavista o Vilaflor. Es cierto que esas balsas las gestiona el Cabildo a través de Balten, mientras que Archifira es gestión municipal mediante un convenio firmado con el Cabildo, aunque la red, sin embargo, es de Balten. No es lógico ni justo que el Cabildo nos quiera quitar la balsa, o que devolvamos ahora los 600.000 euros que nos dio en su momento, cuando incumplimos el contrato durante un año y no por nuestro gusto, sino porque falló la negociación del agua con un particular del Sur”.

-¿No tiene miedo de que el Cabildo haga suya la balsa?

“Espero que no se llegue a ese extremo, porque otros han incumplido y no le han exigido devolución del dinero de convenios, como se nos exige a nosotros con la inversión de 600.000 euros que se dio hace 12 años”.

-Pero no solo se acusa a su Gobierno municipal de no dar agua a los agricultores, sino de dejar la balsa por debajo del 30% de capacidad, el mínimo establecido en el convenio.

“Ese incumplimiento apenas duró un mes y medio, de resto la balsa siempre ha estado por encima del 35% de su capacidad, que alcanza los 140.000 metros cúbicos, una exigencia para que, en caso de incendios forestales, los helicópteros y bomberos puedan suministrarse de agua en esas alturas. Hemos metido 20 pipas (483 litros cúbicos por pipa) que sobraban después de garantizar el consumo humano. Cuando llueve y sobra agua en el canal de Sur, llenamos la balsa, pero hemos tenido un año seco y tuvimos que comprar agua. No hay un chorro fijo allí, pero ahora mismo tenemos una cuarta parte de agua y ya la vamos a abrir después de haber comprometido 139 pipas, cuando lo máximo que tenía el Ayuntamiento eran 110 en el año 2012. Creemos que con la mitad de esas pipas es suficiente para garantizar este verano el consumo humano y el resto basta para abrir la red de riego. Esta semana hemos abierto el grifo y probamos con Balten la red de riego, para controlar las pérdidas, y esperemos que llegue el agua a todos, porque se nos echa el tiempo encima cuando todos plantan en las zonas altas a finales de julio las papas, sobre todo las negras, que son las que más se venden en Navidad”.

-¿Y cómo se ha reanudado el servicio a los regantes?

“Desde el 1 de julio, tras una reunión con ellos, se indicó que el servicio de la balsa Bonifacio M. Díaz Díaz se reanudaría de manera progresiva por cada uno de los ramales, mientras se recarga la red de riego y se solventan o reparan las posibles deficiencias o averías que se hayan producido por falta de uso, algo que se ha ido haciendo sin problemas, estando ahora en las últimas actuaciones para que la red de riego funcione a pleno rendimiento, como digo, antes de mediados de este mes, advirtiendo a los regantes de que no se debe almacenar agua en charcas, estanques o piscinas, porque el caudal contratado permitirá regar sin problemas hasta septiembre. Hay que aprender a ser solidarios y regar de manera racional, utilizando la cantidad necesaria para cada cultivo”.

-¿Y qué hacemos con Costas, que apenas le hace caso a usted y a su Gobierno con Los Roques?

“A mí se me ponen los dientes largos viendo la inversión, por ejemplo, que están haciendo en el Porís de Abona. A nosotros, en Los Roques, Costas no nos deja ni poner una rampa para bajar a la playa que ellos mismos construyeron. Yo espero que ahora, con el proyecto de Tenerife y el Mar, haya habido conversaciones con Costas y podamos mejorar los accesos. Sé que entre la Urbanización Bahía y Costas ha habido un pleito por la piscina que está ahí, pero hay una sentencia firme de demolición y lo que pretende Costas es que nosotros la paguemos, cuando en realidad deben ser los propietarios o Costas los que la derriben y permitan un paseo marítimo. Es cierto que ahora hay mayor disposición”.

-Pero también hay que asegurar el risco para permitir que se abra la ermita y las casas que están clausuradas…

“En esa parte solo hay dos casas, aparte de la ermita, que están en zona de servidumbre. Nosotros tenemos un estudio encargado, que tampoco es tan caro, que garantiza la seguridad con cemento proyectado y mallas metálicas”.

-Y volviendo a los viejos apartamentos Bahía, ¿los 140 propietarios ya tienen asumido que deben demoler la piscina para poder rehabilitar toda esa zona del litoral?

“La comunidad de propietario asume que el mal menor es quitar la piscina, porque aquello da lástima verlo. Si a ellos se les hace un paseo de seis metros que enlace con la playa, no creo que estuvieran en contra, porque ahora mismo solo se puede ocupar la mitad de la playa de Los Roques”.

-¿Por qué Fasnia no cuenta con energía eólica, como su vecino Arico?

“Nuestro Plan General recoge ese tipo de instalaciones, pero por lo visto, según los estudios de los entendidos, el municipio de Fasnia no es un buen lugar para la energía eólica, aunque yo tengo mis dudas de que aquí no sople el viento. Ahora solo tenemos un molino, en el linde del barranco con Arico, pero de un parque que está instalado en ese municipio, lejos de zonas turísticas o de algún yacimiento arqueológico”.

-¿Y qué está haciendo usted para que la gente no se siga yendo y poner freno al despoblamiento de Fasnia?

“Es complicado. El problema es que el territorio es como es. Fasnia es un sitio de barrancos, tiene poca llanura donde se pueda poner un polígono industrial y en turismo solo tenemos en la zona de costa Las Eras, que funciona bien, y Los Roques, donde poco nos dejan hacer. En la década de los sesenta muchos mandaron a estudiar a sus hijos fuera del municipio y toda esa gente no regresó; trabajan fuera, aunque mantienen las raíces con el pueblo solo por fiestas o fines de semana. Menos mal que tienen esa nostalgia, pero no podemos echarles la culpa, porque Fasnia debió pensar en el PGO más zonas de expansión urbana, donde se pudiera construir casas para poder albergar a esos jóvenes. Si quieren hacer una casa al lado de los padres o en fincas de sus familias, te encuentras con mil problemas. Y todo esto termina por llevarse a nuestros hijos y nietos a las zonas turísticas del Sur o al área metropolitana, convirtiendo a Fasnia en un pueblo de mucha gente mayor”.

-¿Verá usted, entonces, la necesidad de crear más centros de mayores y, a ser posible, comarcales?

“Hay un geriátrico justo detrás del Ayuntamiento, pero es necesario hacer un centro comarcal, como ha pedido Celestino Darias, un vecino de Candelaria, a todos los ayuntamientos de la comarca, porque es básico poder atender a los mayores, que cada día son más y a este paso serán la mayoría de la población”.