A punta bien Jesús Maraña cuando en Al fondo a la izquierda, un libro bastante útil para comprender siquiera un poco el último año del PSOE, recurre a los tiempos líquidos de Zygmunt Bauman. Una de las expresiones más afortunadas de la sociología contemporánea (los tiempos líquidos como resumen de un contexto especialmente voluble) ayuda a descifrar el comportamiento de los militantes socialistas. Allí, sin duda; y aquí. Las afinidades de los simpatizantes han abandonado los tiempos sólidos -la inercia de los apoyos estables, repetitivos- para desembarcar en una constante actualización de sus preferencias. Coloquialmente podría decirse que los militantes canarios han tardado poco en aprender a sentirse bastante cómodos con el sanchismo, y que actúan (y votan) en consecuencia. En las primarias del domingo han ido más allá. Han incorporado al catálogo de Sánchez -no es no, sí es sí- un tercer elemento: no, pero sí. Apostando por el único candidato que no comulgó con la idea-fuerza de dinamitar los puentes con Coalición, la militancia ha sorprendido dos veces. Sorprendieron porque no hubo sorpresa -Ángel Víctor Torres era el esperado- y también cuando bendicen un sanchismo que se hable con Coalición. Suspira Clavijo (ahora que tiene al PP local enfadado necesita recuperar la conversación con el PSOE), pero se equivocan en CC si creen que los inminentes cambios en el grupo parlamentario socialista dulcificará la posición-oposición del PSOE de Ángel Víctor Torres. No habrá pacto alguno CC-PSOE, pero no se romperán los existentes en el ámbito local. No, pero sí. Respira Coalición, gana Torres y crece Gustavo Matos, llamado a ser todo en 2017, 2018 y, sobre todo, en la primavera de 2019. La legislatura autonómica vuelve a empezar; no, pero sí. La adolescencia líquida de la militancia socialista quiere un PSOE canario que mire a la izquierda en el ámbito autonómico sin dejar de entenderse con la derecha en el plano local. No, pero sí.