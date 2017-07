“En Canarias hay un régimen de corrupción político empresarial”

La nueva secretaria general de Podemos, la diputada regional Noemí Santana, se ha sometido al TERCER GRADO de DIARIO DE AVISOS, el formato de entrevista en el que es interrogada por responsables y redactores de todas las secciones. La también portavoz en el Parlamento canario se compromete a presentar una moción de censura contra Fernando Clavijo si se acepta el recurso contra el archivo de una denuncia relacionada con el caso Grúas, que permanece abierto en los tribunales, y el actual presidente resultara investigado. Además, asegura que en Canarias hay un “régimen de corrupción” y que Clavijo “gobierna solo para los grandes empresarios”. Aboga por una solución urgente a la RTVC, con la renovación del Consejo Rector por concurso público, Adelanta que con la parte del sueldo al que renuncian los diputados de Podemos van a donar fondos, a través de la fundación Impulsa, a la acusación popular del caso Las Teresitas. Y sobre su partido, se propone que las votaciones internas puedan ser también presenciales, y no solo telemáticas. En la entrevista participaron Carmelo Rivero (director de DIARIO DE AVISOS), Agustín González (vicedirector), Juan Carlos Mateu (subdirector y delegado en el Sur), Norberto Chijeb (Delegación del Sur), Juan Carlos Pérez (director de Estrategia Digital) Vicente Pérez (Política), Natalia Torres (Local), María Fresno (Economía), Karen Estévez (Cultura), José Luis Conde (Gastronomía), Máximo Martín (Deportes)y Tinerfe Fumero (Sociedad).

– Usted ha dado una especie de ultimátum a Nueva Canarias (NC) diciéndole que si se abstiene o apoya en las Cortes el techo de gasto del PP, Podemos se plantearía la ruptura del pacto que mantiene con ellos y el PSOE en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria…

“Podemos quiere ser coherente. Las políticas de techo de gasto que nos marca el PP de Rajoy y Montoro dañan las condiciones de vida de los ciudadanos. He mantenido conversaciones sobre esto con Pablo Iglesias. Pero no es una amenaza a NC, es una advertencia; le recomendamos que sea consecuente, porque si votó en contra de la regla de gasto en el Ayuntamiento, no es coherente ir al Congreso a votar a favor del techo de gasto. Depende de cuál sea la postura de Pedro Quevedo, a lo mejor hay que repensar o reflexionar ese pacto, y quien tiene que salir de él es Quevedo, no nosotros. No se puede sostener en Madrid al partido de la corrupción”.

-¿Qué va a pasar con la renovación anunciada del Consejo Rector de la RTVC, después de que su presidente haya perdido la confianza de la mayoría de los grupos parlamentarios?

“La situación del Consejo Rector nos parece insostenible, hemos demandado en el Parlamento una convocatoria extraordinaria de la comisión de control para poder poner soluciones sobre la mesa. Creemos que se debe apostar por el modelo que se aprobó hace poco en el Congreso de los Diputados para RTVE, un concurso público abierto. También proponemos esa fórmula para todos los órganos que dependen del Parlamento, incluyendo el Consejo Consultivo, y que incluso la ciudadanía pueda presentar candidatos”.

-Pero se viene hablando de soluciones desde hace muchos meses y se les han echado las vacaciones de verano encima…

“Nos gustaría que estas soluciones se perfilaran ya. Pero visto lo visto, parece que no hay demasiadas ganas ni voluntad política para que así sea”.

-¿Le llama la atención la pasividad en la crítica de los medios informativos a ese organismo público, pese a la dura contestación que, sin embargo, se registra en el Parlamento?

“Sí, y por eso hicimos una solicitud de documentación sobre la publicidad institucional en los distintos medios, porque creemos que puede venir una cosa relacionada con la otra. Hay que tener la mosca detrás de la oreja”

-En la primera entrevista que le hicimos en este diario usted se refería a la existencia de una supuesta mafia en Canarias vinculada al desarrollo urbanístico. ¿Mantiene, tras la experiencia como diputada, la misma impresión?

“Sí, desgraciadamente ha sido sangrante la corrupción en nuestra tierra. Se puede constatar con sentencias como la de Las Teresitas, donde por fin se asumían responsabilidades por cargos públicos que fueron protegidos por sus respectivas fuerzas políticas para dilatar el proceso. También con la ley del Cabildo tinerfeño para los barrancos de Güímar se generó polémica, al querer darle uso turístico a ese suelo para recompensar a los empresarios condenados. También hemos denunciado en La Laguna las malas praxis e indicios de posibles delitos por parte del propio presidente del Gobierno canario. Y aunque en primera instancia se ha archivado, hemos recurrido porque Unid@s se puede ha dado indicios suficientes para que se abra una causa penal. Más del 40% de los ayuntamientos de Canarias se han visto salpicados por casos de corrupción y es la segunda preocupación de los canarios, según el CIS. Y Canarias, según datos de la Comisión Europea, es una de las regiones europeas donde hay mayor incidencia de la corrupción”.

-¿Si el caso Grúas, cuya investigación ustedes impulsan desde el Ayuntamiento de La Laguna, desemboca en la imputación de Clavijo, Podemos se plantearía, como se ha sugerido, la presentación de una moción de censura?

“Entendemos que es una cuestión de sentido común presentarla. Lo hicimos con el señor Rajoy, porque no se puede sostener la corrupción casi como una forma de gobierno, porque en el PP no se puede hablar de casos aislados, son más de 800 imputados. Y CC también es percibido por muchos como uno de los partidos más corruptos”.

-¿Esa censura, en cualquier circunstancia, podría tener carácter testimonial, como la de Pablo Iglesias en las Cortes?

“Esa sería una iniciativa que, en efecto, podría perderse en el Parlamento, pero no en las calles, como la de las Cortes, pues la mayoría de los ciudadanos apoyaba la moción de censura. Y lo mismo pasaría en Canarias. Pero lo haríamos si Clavijo es investigado. Sin imputación, ya lo intentamos cuando tocaba, cuando se rompió el pacto CC-PSOE, y no hubo voluntad política en las demás fuerzas”.

-Escuchándola en los últimos meses, usted dibuja un panorama que lleva a preguntarle si, en verdad, cree que hay un régimen político empresarial de corrupción en Canarias.

“El propio presidente del Gobierno canario dijo en el último pleno del Parlamento que todos sabían a qué despacho había que acudir cuando se quería sacar un proyecto en Canarias. Lo afirmó hablando sobre la Ley del Suelo. No respondió a qué despacho se refería. Esa nueva ley, depredadora, convierte a Canarias en el lejano oeste, hecha a medida de los grandes empresarios de esta tierra”.

-¿En verdad Clavijo le dijo una vez que gobernaba para los grandes empresarios, como usted denunció”

“Sí, literalmente me dijo que gobernaba para los grandes empresarios también y que su principal preocupación no son los datos de la pobreza porque él tiene que gobernar para todos. A mi sinceramente me genera mucha desconfianza un presidente así. Está claro que favorece a los grandes empresarios. Hace declaraciones escandalosas, como la de que es positivo el muro que quiere hacer Trump entre EE.UU. y México porque así vendrán más turistas a Canarias. Y quiere que Canarias se parezca a Dubái o presume de que en Canarias los salarios son bajos, como atractivo para atraer inversiones extranjeras. Todo eso me avergüenza”.

-Usted se ha quejado de una actitud machista por parte del presidente.

“No hacia mí. En esta sociedad no solo hay actitudes machistas sino micromachistas, y él adolece mucho de estas”.

-¿Qué medidas económicas son para usted las más importantes para la economía canaria?

“Hay que cambiar de modelo productivo, que ya está caduco, el basado en el turismo de sol y playa. Tenemos que diversificar nuestra economía, apostar por la soberanía energética y alimentaria; y hacer una fuerte apuesta por el I+D+i vinculado a las energías limpias, pues la implantación de la energía eólica no llega al 10%, y en la península está ya en el 40%, lo cual es una vergüenza. Por otro lado la soberanía alimentaria me parece que es una apuesta imprescindible, pues en Canarias el producto interior bruto relacionado con el sector primario es del 2%, es decir, está reducido a cenizas”.

-¿Y respecto a la bajada de impuestos?

“No nos gusta que el PP haya puesto sobre la mesa de negociación del pacto con CC rebajar el IGIC, pues es una medida muy injusta e insolidaria, aparte de que perderíamos 400 millones y creo que las bajadas se pueden hacer en impuestos directos, que gravan la renta y la riqueza, y no los indirectos, que gravan el consumo”.

-Pero a más consumo, más empleo…

“Por eso presentamos una propuesta de subida del IGIC para artículos de lujo, que normalmente no consume sino quien más renta dispone. Debemos pensar con mucha cautela nuestro modelo fiscal. También se podría recuperar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y a lo mejor disminuir el que se grava al acceso a la primera vivienda. No estamos por sistema en contra de la bajada del IGIC, siempre que no se pierdan de vista las medidas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la gente”.

-¿Qué proponen ustedes para mejorar el tejido empresarial?

“Los autónomos y pymes son más del 70% en Canarias, y hemos puesto sobre la mesa una ley de segunda oportunidad porque muchos empresarios se han endeudado en la crisis y se les hace muy dificultoso hacer frente a esas deudas, pero a los bancos se les rescata con más de 60.000 millones. En cuanto al pago del IGIC, defendemos que se haga cuando se cobre la factura y no cuando se emita”.

-En Podemos ha habido sonadas luchas de poder, con polémicas como la supuesta falsificación de correos electrónicos en la provincia oriental para conseguir apoyos suficientes en las elecciones internas del partido…

“Es cierto que ha habido momentos en que nos hemos mirado demasiado al ombligo y vivido en nuestra burbuja organizativa, en vez de mirar a las necesidades de la gente. En esa denuncia de falsificación de correos, ahí hubo un cruce de acusaciones, por un lado de un candidato que decía que se usaban DNI falsos y suplantando la identidad para votar, algo que es muy grave e ilegal; y ahí lo que hizo el Consejo Ciudadano Autonómico fue poner a disposición de esa persona todos nuestros recursos para denunciarlo pero no usó la vía judicial; y por otro lado, se habla de creación de correos electrónicos, que no es una ilegalidad, pues en el reglamento de primarias de Podemos se dice que se debe favorecer y facilitar la participación de personas que no tienen email, pues solo se puede votar de manera telemática, si se tiene un teléfono móvil, un correo electrónico y un DNI. A mi abuela, que no tenía email y quería votar, yo le tuve que crear el correo electrónico… Pero hemos aprendido de esos procesos y ahora se ha fiscalizado el voto con interventores. Para el futuro sí me gustaría que se facilitara en Podemos el voto presencial, pues mucha gente prefiere ir a una urna con su DNI y votar así”.

-Y otro caso fue el del consejero insular en La Palma que llegó a denunciar que la dirección regional le impuso personal de confianza para espiarlo…

“Este consejero primero presentó la carta de despido al trabajador, y luego, cuando Podemos tomó medidas, ya que se le vulneraron derechos laborales, la Comisión de Garantías le abrió expediente y decidió su expulsión de Podemos”.

-Ustedes se han marcado un tope de algo más de 1.900 euros. Otros diputados con las mismas funciones que usted ganan más de 4.000 euros. ¿A qué destinan ustedes el dinero que no cobran? Sabemos que parte va a la fundación Impulsa, pero poco más…

“Solo podemos cobrar el equivalente a tres veces el salario mínimo interprofesional. Y de las dietas, lo que no gastamos también lo donamos. La mitad de lo que no cobramos los cargos públicos va a Podemos, porque somo un proyecto social, y la otra mitad a Impulsa, y través de esa fundación, hacemos donaciones a movimientos sociales, plataformas ciudadanas… Tenemos una pagina web con las bases. A nivel autonómico hemos asignado fondos a ONG que cuidan enfermos y ancianos, a grupos animalistas en defensa y rescate de los animales, También a plataforma de protección del medio ambiente, e igualmente se va a donar una parte a quienes ejercieron de acusación en el caso Las Teresitas… Y se puede acceder a todo ello a través del portal web de Impulsa”.

-¿Qué propone para la reforma del sistema electoral?

“Nuestro principal interés es que sea una ley más justa, que de verdad permita un Parlamento representativo de la voluntad popular. En las Cortes hemos presentado una enmienda al Estatuto de Autonomía con dos diputados por isla y el resto, 46, con una lista regional, es decir, un sistema mixto. Pero ahora en el Parlamento canario, aunque este es nuestro punto de partida, creemos que no debemos tener posiciones inmovilistas, porque para 2019 hay tres grandes retos: bajar las barreras, aumentar la proporcionalidad y aplicar esos cambios en esas próximas elecciones autonómicas”.