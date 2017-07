El nuevo look de David Silva arrasa en Twitter

El jugador canario David Silva, internacional y campeón con la Selección Española y actualmente en el Manchester City, se ha hecho un cambio de look para el verano que ha sorprendido a todos en las redes sociales. El canario tuiteó una foto con su nuevo corte de pelo: ha desaparecido su ‘admirada’ melena. Literal. Silva se ha rapado completamente.

Los seguidores del futbolista no han tardado en subir homenajes a su melena en Twitter mientras otros lamentaban ‘profundamente’ su decisión. Eso sí, todo con mucho humor.

What if you were bald the whole time and the hair was just a wig…. — Brad Niblock (@STRlPPABLE) 2 de julio de 2017

“¿Y si siempre ha sido calvo y llevaba una peluca?”