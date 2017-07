“Nuestro objetivo es ver cruceros en Los Gigantes”

Emilio Navarro es uno de los jóvenes valores del Partido Popular (PP) en Tenerife, pero por encima de todo es un alcalde bien considerado por sus administrados en Santiago del Teide, un municipio que combina, como otros muchos en la Isla, monte con costa, y que ahora no parece tan lejano con la llegada del anillo insular y el acercamiento que eso produce.

-¿Está usted satisfecho de los números del turismo?

“Más que satisfechos, porque llevamos unos años con registros muy buenos, batiendo récords, pero también tenemos que pensar que eso se debe a la inestabilidad que existe en el norte de África y debemos aprovechar este momento, aunque siempre trabajando desde la propia Administración para renovar el espacio público, aparte de la implicación de la parte privada en la renovación de la planta hotelera para poder mantener estas cifras en el futuro”.

-¿Esa renovación pasa por los Planes de Modernización y Mejora (PMM) turística del Gobierno de Canarias?

“Los PMM fueron aprobados un par de días antes de las pasadas elecciones municipales y nosotros hemos presentado unas cuantas alegaciones; estamos pendientes de si al final se hacen modificaciones, como hemos solicitado, o se mantienen como estaban”.

-¿Se puede hablar de un turista diferente en Santiago del Teide al que acude a Adeje o Arona?

“Está claro que el turista de Santiago del Teide viene buscando relax y tranquilidad; es un turista muy repetidor, de mediana a avanzada edad, un turista bien distinto del que visita Arona o Adeje, y eso creo que también nos viene bien. De igual modo, espero que se recupere el Puerto de la Cruz para compensar a toda la Isla, porque toda es turística y eso también es importante”.

-Y esa diferencia también se percibe en el turista de Los Gigantes y en el que acude a Playa La Arena…

“Los Gigantes es el referente, nuestro buque insignia, al igual que su puerto deportivo, que es la puerta de entrada del barranco de Masca, pero no podemos olvidar la tradición que tiene Playa La Arena entre los tinerfeños, una playa que lleva 30 años con bandera azul y que ahora está recibiendo obras en todo el entorno, para dinamizar una zona que ya no solo es de mercado interno, sino también extranjero, que no solo busca playa, pues le gustan nuestros espacios naturales y nuestra gastronomía”.

-¿Sigue esperando por la parada y fonda de los cruceros en Los Gigantes?

“La semana pasada recibí una carta del capitán marítimo pidiendo documentación en contestación a una que le envié con este proyecto ambicioso no solo para nosotros, sino para toda la comarca sur, que pasa porque esos cruceros puedan fondear en Los Gigantes, porque eso se traduciría en movimiento económico en todo el municipio y una apertura al mundo de nuestros productos naturales. Es un objetivo que nos marcamos en este mandato”.

-El anillo insular significará un antes y un después para Santiago del Teide…

“No cabe duda de que está mejorando y terminará por mejorar nuestra conectividad, porque nos acerca al resto de la Isla, sobre todo a Arona y Adeje, así como a los grandes hospitales. Y por otro lado, nos ha acercado más a los puertos y aeropuertos y nuestro destino turístico se hace también más rentable para los turoperadores”.

-De igual manera, esperará usted que sea realidad el puerto de Fonsalía.

“Será un gran empuje, no solo para Guía de Isora, también para Santiago del Teide. Va ayudar muchísimo a la economía de la comarca y será un polo de atracción para nuestro sector productivo, además del turístico, y generador de empleo”.

-¿Se deben promocionar más la ruta del Almendro o la del Chinyero?

“Ese trabajo lo iniciábamos hace unos años, explotando los espacios naturales y patrimoniales que tiene Santiago del Teide. La ruta del Almendro ya es un gran reclamo en enero y febrero, y también estamos explotando la del Chinyero, de ahí que estemos trabajando en un proyecto europeo para potenciar el turismo natural gracias a una subvención de 240.000 euros”.