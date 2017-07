El ‘ojo’ más grande del mundo es aún más profundo con Megara

El ojo del mayor telescopio del mundo pudo penetrar anoche con mayor intensidad y capacidad de detalle en el cosmos, gracias a la primera luz del nuevo instrumento con el que está dotado el Gran Telescopio Canarias (GTC): el espectógrafo Megara. Un nuevo hito en la carrera científica de este gigante de la astronomía mundial que habita en el Observatorio del Roque de los Muchachos desde el año 2009.

El Multiespectrógrafo en GTC de Alta Resolución para Astronomía (Megara), dota al telescopio de unas virtualidades que hasta la fecha no disponía para la astrofísica. A su primera luz asistieron representantes de las instituciones que conforman el consorcio que lo ha realizado: la Universidad Complutense de Madrid; el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica; el Instituto de Astrofísica de Andalucía; la Universidad Politécnica de Madrid, y el Instituto de Astrofísica de Canarias.

Armando Gil de Paz, investigador principal de Megara, destacó que este instrumento va a permitir “tener más detalle sobre la luz que capta el GTC y más información de los objetos astrofísicos”. Esto es debido, según el investigador de la Complutense, a la capacidad de Megara para “preservar cada fotón, cada partícula de luz que nos llega de este gran ojo que es Gran Telescopio Canarias”, lo que a su vez “nos permitirá llegar a objetos más lejanos que se formaron cuando el Universo tenía un pequeño porcentaje de su edad actual”.

De Paz destacó que con la primera luz, Megara “se enfrenta por primera vez al cielo” para captar los primeros fotones, explorando así también los “límites” del propio telescopio para “llegar a los objetos más distantes y débiles”.

Romano Corradi, director del GTC, subrayó que este nuevo instrumento con que está dotado el telescopio representa “una gran avance para hacer ciencia novedosa y original”. Valoró el hecho de que un equipamiento de esta dificultad se haya hecho en un tiempo “casi récord” de tres años y, “sobre todo, en estos años de penuria económica para la ciencia que hemos vivido”.

“Tenemos una joya, el Gran Telescopio Canarias, pero no sería tal si no tuviera instrumentos como el Megara”, del que detalló Corradi que sus virtudes son “el número de fuentes que puede ver a la vez; el detalle con que puede analizar la luz en cada una de las fuentes, y la capacidad de ir más profundo, con una luz más débil”. Asimismo, indicó que es un paso importante para el GTC, pero no el último en instrumentación. “Hay muchas más cosas que hacer; es una batalla infinita. Todavía hace falta mucho para completar la potencialidad del GTC”.

El Rector de la Universidad Complutense, Carlos Andradas Heranz, aseguró que la primera luz de Megara es “un momento único, por la sensación de estar en un lugar único en el mundo, en el mayor telescopio de la faz de la Tierra y en un paraje que es uno de los mejores del planeta para hacer observaciones”. En ese sentido, mostró la satisfacción de que la institución que preside sea “protagonista de este paso para enriquecer esta gran instalación única en el mundo”.

El director del IAC, Rafael Rebolo, mostró su convencimiento de que “la comunidad científica va a ganar mucho con este instrumento y, por lo tanto, gana la ciencia, que es el objetivo de nuestro Instituto”. Además tuvo palabras de agradecimiento por la colaboración del Ayuntamiento de Garafía, cuyo alcalde, Martín Taño, coincidió también en valorar, a la vez que mostró su voluntad de continuar “trabajando conjuntamente con el Instituto de Astrofísica”.