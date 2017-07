Óliver Alonso, CEO de Domingo Alonso Group, miembro del Consejo Académico de The Valley a nivel nacional

Óliver Alonso, CEO de Domingo Alonso Group, se ha incorporado recientemente al Consejo Académico de The Valley. Su nombramiento ha estado motivado por su experiencia en el sector de la automoción, pudiendo aportar sus conocimientos de Transformación Digital e Innovación.



El pasado 12 de julio tuvo lugar la primera participación de Óliver Alonso en el Consejo Académico en el que se trataron asuntos enriquecedores como la formación incompany basada en el e-learning y donde se compartió información sobre la herramienta The Valley Digital Index. Esta herramienta permite establecer un mapa de talento digital en las compañías, mediante la medición de conocimientos y competencias digitales, identificando los perfiles digitales adecuados para afrontar un proceso de transformación digital.



En el compromiso de The Valley por la enseñanza en áreas de Transformación Digital e Innovación, se ha creado el Consejo Académico, con el fin de reunir expertos capaces de definir las nuevas tendencias en el sector digital, así como las necesidades formativas relacionadas. El Consejo Académico de The Valley está formado por profesionales, referentes en el sector digital, avalados por el desarrollo de sus carreras. Con el objetivo de obtener conclusiones desde diferentes ámbitos, la escuela ha reunido a pure players de empresas representativas. The Valley tiene presencia en Madrid, Barcelona y Canarias. La escuela apuesta por el archipiélago para que se convierta en hub tecnológico.



La historia de The Valley se remonta cinco años atrás cuando se funda en Madrid, como start up. En la actualidad se dedica a formar las habilidades digitales de más de 5.000 alumnos. Además, acompaña a más de 80 empresas en sus procesos de transformación digital y, bajo su tutela y programas de formación, se han creado más de 50 start up. Durante el año y medio en el que la escuela ha estado instalada en Canarias, se han llevado a cabo diversas formaciones incompany a importantes empresas y se han desarrollado programas formativo como el Programa de Alta Dirección en Digital Business, Programa Superior en Digital Business & Marketing y en octubre lanza Programa de Turismo Digital Smart Traveler.



The Valley y Óliver Alonso, comparten un mismo pensamiento y es que es imprescindible, para la supervivencia de las empresas, adaptarse a la transformación digital que, de una manera natural, está conquistando el mundo. Domingo Alonso Group, conocedor de estos cambios de tendencia y adaptándose siempre a las necesidades de los clientes, se coloca a la vanguardia en la transformación digital del sector. Prueba de ello es la creación del primer Volkswagen Digital Store, ubicado en el Centro Comercial Atlántico, en la isla de Gran Canaria, e inaugurado recientemente. Por su parte, The Valley es un ecosistema de transformación digital, sinónimo de desarrollo de talento, innovación y emprendimiento.