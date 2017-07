Oramas tacha de “inadmisible” la “amenaza” de Antona a CC

Las negociaciones entre CC y PP para un pacto de gobierno en Canarias seguían ayer sin novedad, es decir, estancadas, pues tampoco se había fijado fecha para una nueva reunión, tras más de dos semanas sin verse las comisiones negociadoras. Y ello pese a que el martes los líderes de ambos partidos, Fernando Clavijo y Asier Antona, se reunieron en el Parlamento canario, y de que este último diera de plazo a CC hasta el 19 de julio.

Un ultimátum que la diputada de CC en el Congreso, Ana Oramas, tachó ayer de “inadmisible”, al igual que “amenazar” con “derribar” el Gobierno autonómico en minoría, por lo que le reclamó al PP la misma “lealtad” que está teniendo CC con el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

En una entrevista con Efe, Oramas aboga por un Gobierno canario “con un fuerte apoyo parlamentario” que permita finalizar la legislatura por medio de dos vías, bien mediante un apoyo externo en los acuerdos básicos o bien con la entrada del PP en el Ejecutivo, algo que aplaudiría la parlamentaria.

No obstante, cree que la postura de Antona de establecer el 19 de julio como fecha límite para cerrar un acuerdo de gobierno y amenazar con una oposición “dura” si fracasan las negociaciones responde a su “falta de experiencia”, porque “lo importante” es que haya un “buen acuerdo que dé estabilidad”. “Estoy convencida de que el señor Antona no pretende con eso generar una inestabilidad al Gobierno de España, nosotros no vamos a consentir en ningún caso una situación así”, alertó.

La exalcaldesa ve “lógico” que dos socios que tienen una relación “magnífica” en Madrid sean capaces de llegar a acuerdos, aunque considera que las últimas declaraciones de Antona “no se corresponden” con ella. El PP canario, según la parlamentaria, ha hecho unos planteamientos iniciales “inamovibles”, como la bajada del IGIC, que su partido no está dispuesto a aceptar “bajo ningún concepto”.

A la portavoz de CC en las Cortes le parece “absurdo” que el PP de Canarias plantee una rebaja del IGIC del 7 al 5% después de haber mantenido “un pulso” con el Gobierno de Rajoy para alcanzar un acuerdo presupuestario y tras conseguir que el Régimen Económico y Fiscal canario (REF) no compute en el sistema de financiación de la comunidad autónoma.

A su juicio, bajar el IGIC es una “incongruencia absoluta”, porque lo pagan “fundamentalmente” los 14 millones de turistas, mientras no hay “presupuestos adecuados” para sanidad, dependencia y servicios sociales. Pese a su oposición a una rebaja inmediata de los impuestos, la diputada en el Congreso sí está dispuesta a que se haga una reforma fiscal “importante” que cuente con consenso entre todas las fuerzas políticas para que tenga “permanencia en el tiempo”, y siempre y cuando Canarias disponga de una financiación suficiente.

Antona, tras reunirse el martes con Clavijo, advirtió de que si no hay acuerdo, “nadie va a poner al PP un bozal ni a atarle las manos” como oposición “con todas las consecuencias” en el Parlamento canario. Le respondió el secretario general de CC, José Miguel Barragán: “Yo no negocio con prisas”.