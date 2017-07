El Otoño Cultural 2017 de CajaCanarias trae a Javier Ruibal, Gaby Moreno o Jan Garbarek

La Fundación CajaCanarias ha presentado la agenda de actividades de carácter artístico que celebrará en el marco de su Otoño Cultural 2017 y que, en esta ocasión, estará protagonizada por siete iniciativas a desarrollar entre el 4 de octubre y el 1 de diciembre del presente ejercicio. Todas las representaciones, a realizar en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife, darán comienzo a partir de las 20:00 horas y las respectivas localidades se encuentran a la venta a través del portal de entradas www.entrees.es así como, en caso de restar plazas disponibles, en la propia taquilla del Espacio Cultural capitalino, una hora antes del comienzo de cada actuación. De ser así, los asistentes menores de 26 años disfrutarán de un 50% sobre el precio general de cada localidad.

Calendario de actuaciones Otoño Cultural CajaCanarias 2017

La programación del Otoño Cultural CajaCanarias 2017 dará comienzo el próximo 4 de octubre, con la actuación del músico gaditano Javier Ruibal. Treinta años de oficio avalan a este músico creativo y diferente a todos los de su cultura y generación. Compositor, arreglista, guitarrista y cantante. Autodidacta y heterodoxo, músico de frontera, Javier Ruibal repite presencia en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife tras inaugurar también, en el año 2006, el apartado musical del Otoño Cultural. Una vez realizada su actuación en Tenerife, la Fundación CajaCanarias ha programado otro recital del cantautor andaluz para el siguiente día, 5 de octubre, en el Teatro Circo de Marte, en La Palma. Las entradas para el mencionado concierto, en ese caso, se encuentran disponibles a través de www.ticketmaster.es y, en ambos casos, a un precio de 15 euros.

Timple Meets Madeira es una nueva idea del timplista Beselch Rodríguez, músico tinerfeño que siempre ha mostrado su interés por el proceso de fusión entre la música popular canaria en general, y el timple en particular, con otros sonidos del planeta, y que podrá disfrutarse el próximo 19 de octubre en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife (10 euros). Tras la primera edición de Timple Meets, -que tuvo lugar en 2014- en el que las sonoridades de la India se transportaron hasta Tenerife de la mano del músico hindú Amit Mishra para fusionarse con el timple, en esta ocasión, busca la oportunidad de acercar los sonidos de los cordófonos tradicionales madeirenses al timple.

Gracias al contacto que mantiene desde hace algunos años con el joven músico madeirense Guilherme Órfão, Timple Meets Madeira pretende unir a ambos intérpretes en varios conciertos en los que además se rodearán de los extraordinarios músicos canarios Diego Expósito (piano y teclados), Ehedey Sosa (bajo eléctrico) y Akior García (batería) para interpretar una selección de temas de procedencia tradicional de los dos archipiélagos, entre otras sorpresas.

Las actuaciones programadas para el mes de octubre concluirán con el concierto acústico que interpretará la cantautora guatemalteca Gaby Moreno el día 19 (Precio de la entrada: 15 euros). Moreno cuenta con el lanzamiento de cinco discos, una nominación a un Emmy, su premio Latin Grammy como Mejor Artista Nuevo (2013) y su nominación Grammy al Mejor Álbum Pop Latino (2017). Entre sus muchos logros, su trayectoria musical le ha permitido estar de gira con varios cantautores y músicos de gran talento como Tracy Chapman, Ani DiFranco, Punch Brothers, Hugh Laurie y Calexico, por nombrar algunos. Igualmente ha compartido escenarios internacionales con grandes del género pop como Bono, Andrea Boccelli y Van Dyke Parks.

Durante la grabación de su último disco, Ilusión (2016), Moreno decidió que era hora de regresar a sus inicios. Musicalmente, el nuevo álbum captura la esencia pura de una artista inmigrante ambiciosa que logró llegar a un país nuevo, contando con solo su guitarra, su talento y un bolso de canciones que estaba ansiosa por compartir. Este trabajo es una colección de 13 canciones nuevas que reflejan una mezcla orgánica de todas sus influencias, desde el blues hasta los boleros.

Actuaciones noviembre-diciembre

Los pioneros del blues del desierto fueron Tinariwen, en la década de 1980. Ellos instauraron un poderoso sonido que mezcla la electricidad del rock con los cantos propios de la tradición tuareg. Inspirados por su estela surgió una nueva generación de músicos, entre los que destaca el grupo Tamikrest, nombre que significa “cruce” en el idioma Tamashek, hablado por el pueblo sahariano tradicionalmente nómada que, comúnmente, se conoce como los tuaregs, y que actuará el próximo 3 de noviembre dentro del programa del Otoño Cultural CajaCanarias 2017 (15 euros).

Tamikrest debutó en el año 2006 bajo el liderazgo de Ousmane Ag Mossa, cantante, guitarrista y compositor. Al igual que él, los miembros de la banda son originarios de Kidal, una ciudad ubicada en el noreste de Mali. Pero como resultado de la guerra, la persecución y el colapso político, la mayor parte de la banda vive ahora en el exilio, en Argelia. La banda fusiona los valores de su cultura atemporal con los sonidos y las visiones que han encontrado en su particular viaje por los conciertos e iPods del mundo. Los ecos del dub, blues, sicodelia, funk e incluso el rock son tejidos sin problema por Tamikrest, en su peculiar forma de recuperar la tradición musical tuareg.

Una semana después, el 10 de noviembre, el Espacio Cultural CajaCanarias recibirá los tonos largos del saxofonista noruego Jan Garbarek (30 euros). Los inicios de su dilatada carrera musical se remontan al año 1962, cuando ganó una competición para músicos amateurs de Jazz. Con posterioridad, llevó a cabo sus primeros conciertos. Durante el resto de los años 60, Garbarek trabajó en Noruega, por lo general como líder, pero también durante cuatro años con George Russell (que estuvo en Escandinavia por un largo período). Garbarek comenzó a grabar para ECM a principios de los años 70 y, aunque tuvo la oportunidad de tocar con Chick Corea y Don Cherry, la fama le llegó a partir de su asociación con el cuarteto europeo de Keith Jarrett, a mediados de los años 70, de la que surgieron las clásicas grabaciones de My Song y Belonging. En los años 80, los grupos de Garbarek incluyeron al bajista Eberhard Weber y, en varias ocasiones, a los guitarristas Bill Frisell y David Torn.

El apartado teatral del Otoño Cultural CajaCanarias 2017 será protagonizado, el próximo 23 de noviembre, por Julián Ortega a partir de La tigresa y otras historias, obra del dramaturgo Dario Fo (10 euros). El espectáculo se compone de tres obras cortas del nobel italiano: La Tigresa, El primer milagro del niño Jesús e Ícaro y Dédalo, interpretadas por Julián Ortega (premio AGORA 2010). Los cuentos contienen una explicación general del mundo, donde caben todo el mal y todo el bien, y donde se encuentra siempre la senda para romper con los más terribles hechizos.

Ya en el mes de diciembre (Día 1, entrada: 15 euros), el Otoño Cultural 2017 despedirá su calendario de actuaciones con una nueva propuesta de carácter jazzístico: Yaron Herman trío. El afamado músico israelí empezó a tocar el piano a los 16 años con el reconocido profesor Opher Brayer, famoso por sus métodos basados en la filosofía, las matemáticas y la sicología. A esa temprana edad Herman viajó a Boston para incorporarse al Berklee College School of Music, pero no encontró satisfactoria la experiencia y decidió retornar a su hogar en Tel Aviv. En el viaje de regreso hizo escala en París y esa noche conoció a algunos músicos durante una sesión. Al día siguiente firmó un contrato y se estableció en París, donde reside desde entonces.

Tras casi dos décadas sobre los escenarios, el trío ha girado por numerosos festivales y salas de prestigio: el Festival de Monterrey, El Festival de Jazz de Montreal, el Festival de San Francisco, el Weiner Konzert-Haus, el Auditori de Barcelona, el Festival Juan Les Pins, o el Festival de Jazz de Vitoria Gasteiz. Tras sus últimos discos con el sello ACT, Follow the White rabbit (2010), Alter Ego (2012) y The New Tradition (2014), Herman firmó en el año 2015 con el sello Blue Note, sacando al Mercado Everyday. Su último trabajo hasta la fecha es Y (2017), publicado el pasado mes de marzo.